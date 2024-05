HIT SNIMAK POLICAJCA: Zaustavio stranca, a kad mu se obratio na engleskom nastao haos

Nakon što je policajac počeo da objašnjava zašto je zaustavljen, stranac je na engleskom rekao da ne razumije o čemu se radi.

Izvor: rtnk.me/instagram

Razgovor između crnogorskog policajca i stranog državljanina koji se na ulicama Crne Gore vozio motociklom postala je pravi hit na internetu, onda kada ga je policajac zaustavio i napisao adekvatnu kaznu za preticanje preko pune linije. Iako je službenik Saobraćajne policije uradio svoj zadatak kako dolikuje, te u tom smislu nije bilo ničega neobičnog, video koji se našao na Instagram stranci "rtnk.me" ipak je uspio da nasmije veliki broj ljudi širom regiona - zbog činjenice da vozač motora nije znao crnogorski jezik, kojim je policajac morao da objasni prekršaj.

Kako se može čuti i vidjeti na snimku, nakon što ga je zaustavio, policajac je strancu rekao "dobar dan" i "kako ste gospodine". Stranac se tada potrudio da mu odgovori na crnogorskom te rekao:

"Dobar dan, dobro. A vi?"

Međutim, nakon što je policajac počeo da mu objašnjava zašto je zaustavljen, stranac je na engleskom rekao da ipak ne razumije o čemu se radi.

Tada je službenik, shvativši da se radi o strancu, na svoj način, rukama i nekim jezikom nalik engleskom uspio da mu objasni povredu saobraćajnih pravila i time izazove simpatije na društvenim mrežama.

Kako piše pomenuta Instagram stranica, ovaj događaj je prokomentarisao i vozač motora, kazavši da ga je, iako je dobio kaznu nasmijao mnoge.

"Prije svega da kažem da sam pogrešno preticao i da je policija bila u pravu. Međutim, pošto policajac ne govori engleski jezik, došlo je do smješne komunikacije. Bilo je to nešto nalik zviždanju, probao je sve kako bi mi objasnio grešku koju sam napravio", napisao je on na društvenoj mreži o situaciji u kojoj se našao na putu između Budoša i Bogetića u Crnoj Gori.

(Mondo)