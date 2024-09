Snimak lisice koja pokušava da laje kao pas uz kog je odrasla oduševio je sve

Lisica koja je odrasla sa psom, pokušala je da oponaša svog druga.

Izvor: Instagram printscreen / openlygaypets

Baš kao u poznatom crtaću koji mnogi pamte iz detinjstva "Lisica i pas", snimak dva najbolja drugara iz stvarnog života obišao je internet.

Na njemu se može videti bijela lisica koju je kako se navodi "odgajio" pas, dok pokušava da laje i oponaša svog drugara.

"Šta je lisica rekla?" napisao je neko aludirajući na poznatu pjesmu koja nosi upravo ovaj naziv "What does the fox say?" Zatim su usljedili i drugi: "Slično, samo drugačiji naglasak", "Isti su kao likovi iz crtaća, preslatko".

Prisjetimo se kako su izgledali lisica i pas u crtanom filmu:

Lisica i pas crtani film isečak Izvor: Youtube / Thanatos Mors

(MONDO)