Porođaj bez mnogo bola i komplikacija: Šta je Bredlijeva metoda rađanja?

Ideja da žene mogu da rađaju bez lijekova i samo sa partnerom pored sebe bila je radikalna 1947, kada je dr Robert Bredli izmislio metod. Do tada su porođaji u bolnici postali norma, a partneri nisu bili pozivani u porođajnu salu.

Sve dok imate nekoga da vas podrži tokom porođaja — partnera, bliskog prijatelja ili člana porodice ili profesionalnu dulu, Bredlijev metod može da radi i za vas.

Istorija Bredlijevog metoda

Dr Bredli je odrastao na farmi gdje je bio svjedok rađanja životinja uz minimalan stres. Nasuprot tome, činilo se da su žene koje je vidio kako se porađaju u velikom bolu. Zašto bi rođenje životinja bilo toliko drugačije od ljudskog, pitao se?

Dr Bredli je primijetio da porođaji životinja rijetko zahtevaju intervenciju. U bolnicama je intervencija ljekara pri porođaju bila pravilo. Početkom 20. vijeka, trudnicama su obično davani jaki sedativi tokom porođaja, a do 1940-ih, epiduralno ublažavanje bola postalo je sve češće.

Dr Bredli je proučavao šta životinje instinktivno rade i pokušao da primeni iste principe na proces porođaja. Uz njegovo vođstvo, njegovi pacijentkinje su mogle da rađaju bez lijekova protiv bolova, učestvuju u porođaju i izbjegavaju intervencije poput epiziotomije ili upotrebe forcepsa.

Kako funkcioniše Bredlijev metod

Dr Bredli je vjerovao da samo mali procenat porođaja zahtijeva medicinsku intervenciju. Vjerovao je da velika većina žena može da se porodi bez lijekova ili specijalnih alata i da ljekara treba zvati samo u hitnim slučajevima. Prema Bredlijevom metodu, da bi imali porođaj bez intervencije, mami koja rađa trebaju razne stvari tokom tog procesa.

Tamno ili slabo osvjetljenje

Veoma različito od jarkih svjetala u većini bolnica, dr Bredli je smatrao da je ženi koja rađa potrebno prigušeno osvjetljenje da bi se porodila u opuštenom stanju.

Samoća

Dok je partner od pomoći, gomila posmatrača nije, kaže dr Bredli. Šira porodica ili medicinsko osoblje možda nisu najbolji gosti u tom slučaju. Samo osoba ili osobe koje su najbliže roditeljima treba da budu prisutne.

Udobnost

Dr Bredli je naglasio da ženi koja rađa treba da bude potpuno udobno kako bi se smanjio svaki nepotreban stres tokom porođaja. Neko treba da donese čarape ako su joj hladne noge ili vodu ako je žedna. Ideja je da se osoba fokusira samo na proces porođaja i tehnike opuštanja.

Poznato okruženje

Boravak u stranom okruženju može izazvati zastoj porođaja i pojačati osjećaj anksioznosti. Za porođaje u bolnici, to znači da se veoma preporučuje obilazak jedne ili više ustanove prije stvarnog porođaja.

Osjećaj sigurnosti

Da bi se potpuno opustila u procesu porođaja, žena mora da se osjeća sigurno. Uloga babice je ovde od suštinskog značaja. Saznanje da neko čuva i brine o potrebama mame koja rađa pomaže u izgradnji tog osjećaja sigurnosti.

Samopouzdanje

Žena treba da vjeruje da je njeno tijelo sposobno da rodi bebu bez lijekova ili intervencije. Rašireno shvatanje da je porođaj težak i bolan bez lijekova je dio onoga što ženama otežava vjerovanje da to mogu da to urade, kaže dr Bredli. Takođe je priznao da za buduće majke postoji vrijeme prirodne sumnje u sebe, da mogu da prođu kroz proces porođaja samostalno. On je učio da je to dobar znak da je kraj porođaj blizu. Posao babice je da uvjeri mamu koja se porađa da je jaka i sposobna.

Fizičko opuštanje

Fizička relaksacija je ključna u metodi Bredli porođaja. Žena koji rađa treba da se potpuno opusti. Napetost izaziva pogoršanje porođajnih bolova.

Kontrolisano disanje

Dr Bredli je vjerovao da je prirodno (ali kontrolisano) disanje najbolje za porodilje. Nešto poput disanja u snu je idealno. Neke metode rađanja podstiču fokusiranje na obrasce disanja kako bi se odvratile misli od porođaja. Dr Bredli je smatrao da žena koji rađa ne treba da odvlači pažnju od procesa, već umjesto toga treba da se fokusira na njega. U tome pomaže mirno disanje.

Opuštanje poput sna

Naročito kada porođaj postane intenzivan, mama koji koristi Bredlijevu metodu može izgledati kao da spava. Ona ne spava, već se intenzivno fokusira na sebe kako bi ostala mirna i opuštena. Ideja je da ne možete slobodno da zatvorite oči ako se ne osjećate bezbjedno. Ovo je još jedan razlog zašto je babica neophodna.

Dojenje neposredno nakon porođaja

Dr Bredli je takođe vjerovao da mama treba da stavi svoju bebu na dojku odmah nakon porođaja kako bi se olakšalo dojenje i vezivanje. Mama je idealan „grijač za bebe“.

