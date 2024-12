Koliko su dugačke Brenine noge? Zbog ove brojke svjetske manekenke bile su spremne na sve

Nije ni čudo što su joj zaštitni znak i sada, u 64. godini. Da li znate koliko su Brenine noge dugačke?

Nakon što je na Lepu Brenu u liftu pao kamerman, pjevačica je zadobila povredu skočnog zgloba. Operisana je noćas u Zagrebu, a danas se oglasila na društvenim mrežama. Poznato je da su noge njen zaštitni znak. Ako malo bolje razmislite, oduvijek su bile u fokusu. A da li znate koliko su dugačke?

Lepa Brena je visoka 178 cenimetara, a dužina njenih nogu je 113 cm. Duge noge su san mnogih žena. Uvek su bile aktuelan standard ljepote. Mnoge prave fotke tako da vizuelno produžuju noge i izgledaju proporcionalnije i gracioznije. Dok svjetski modeli traže cake kojima stvaraju takav efekat, Brena zna kako da gradi karijeru na nogama.

Njen legendarni hit "Duge noge" nastao je 1982. godine. Naredne godine nastao je snimak koji svi dobro poznaju - trenutak kada je samu sebe pogodila nogom u glavu i pala na koncertu u Mostaru. Dobila je i lutku inspirisanu njom, a noge su bile, i te kako, istaknute. Jedan od posljednjih poslovnih poduhvata takođe je uključivao noge. Brena je izdala svoju kolekciju čarapa.

"Rekla sam Bobi da bih voljela svoju liniju čarapa, da to budu čarape koje će biti dovoljno jake i snažne kao što smo mi, žene, onda kada treba da budemo, a da budu dovoljno nježne i mekane isto tako onda kada mi to želimo i za to imamo potrebu. Boba je pristao da mi pomogne da realizujem tu svoju ideju poslije korone, da bi se na kraju desilo, kao što se uvijek desi, da je on postao alfa i omega čitave organizacije i realizacije čitavog programa", rekla je tad Brena.

