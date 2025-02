20 dokaza da se pretvarate u svoje roditelje: Ako birate trenerke i imate omiljenu fotelju, gotovo je...

Da li se polako pretvarate u svoje roditelje? U jednoj studiji otkiveno je 20 znakova starenja i sa koliko godina počinje transformacija.

Izvor: Shutterstock

Da li ikada sami sebe podsjećate na svoje roditelje? Možda po načinu na koji izgovarate određenu frazu ili reagujete na određene situacije? Ili ste možda shvatili da preuzimate navike zbog kojih ste ih nekad ismijavali. Ukoliko dremate ispred televizora, ne znate ništa o novoj tehnologiji, smjestili se u svoju omiljenu fotelju i slušate smirujuću radio-emisiju, možda ste se već pretvorili u svoje roditelje.

Svima će nam se to dogoditi jednog dana (ako već nije), a jedna anketa "M&S Credit Card" otkrila je da je prosječna starost kada ljudi počinju da se pretvaraju u roditelje - 43 godine. I postoji sigurna lista pokazatelja da vam se ova tranzicija već dogodila, piše dailyrecord.co.uk.

Više od jedne trećine učesnika u studiji (36 odsto) izabralo je žaljenje na vremenske prilike kao glavni pokazatelj da su se transformisali u svoje mamu ili tatu (ili oboje).

Dremanje na sofi je sljedeći najveći dokaz, a slijedi udobna odjeća. Ako ste već iz ormana izbacili laskave, ali neudobne farmerke ili ste pokloniti one šik cipele od kojih vas bole stopala, to je to - čak 31 odsto anketiranih reklo je da je oblačenje od glave do pete u udobnu odeću još važan znak da ste se pretvorili u jednog ili drugog od svojih roditelja.

Odlazite u krevet prije 22 sata? Ako više volite da tada budete ušuškani u krevetu sa dobrom knjigom, onda ste poput čak 27 odsto ljudi koji su potvrdili je da je ran odlazak u krevet ogroman znak da starite. A ukoliko vam ljudi kažu "izgledaš BAŠ kao tvoja mama/tata“ - 27 odsto ljudi u anketi potvrđuje da je to najveći znak pomenutog procesa.

Dok je prosječna starost za pretvaranje u roditelje bila 43 godine, postojale su neke polne razlike u statistici. Smatra se da žene prolaze kroz ovu promjenu nešto ranije, u prosjeku sa 42 godine, dok su muškarci generalno u stanju da izdrže do 45 godina.

Izvor: Shutterstock

20 glavih znakova da se pretvarate u svoje roditelje:

Žalite se na vremenske prilike - 36% Uveče dremate na sofi - 33% Počeli ste da oblačite udobnu odjeću - 31% Volite da budete ušuškani u krevetu prije 22 sata - 27% Ljudi vam kažu "izgledaš baš kao tvoja mama/tata“ - 27% Ne prepoznajete najnoviju muziku na top listama - 21% Počinjete da pratite potrošnju energije u domaćinstvu - 21% Bavite se baštovanstvom - 21% Redovno pregledavate svoje finansije - 20% Imate omiljenu fotelju - 20% Konačno ste shvatili da su vaši roditelji sve vrijeme bili u pravu - 20% Koristite kartice lojalnosti i brojite svoje nagrade ili bodove - 17% Imate uvijek flašu tople vode - 17% Počinjete "uredno“ da pakujete kofer - 17% Prestajete da prihvatate pozive na zabave koje počinju poslije 20 časova - 16% Osjećate se krivim ako spavate posle 8 ujutru - 15% Napravili ste kućni budžet kojeg se držite - 15% Prešli ste na smirujuću radio-stanicu - 14% Ponavljate iste viceve ​​- 13% Imate deblji jorgan za zimu -- 13%

(MONDO/Sensa)