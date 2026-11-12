Buda uklesan u stijenu prije 1.200 godina: Kinesko čudo visoko 71 metar koje oduzima dah (FOTO)

Ovaj grandiozni spomenik budističke umjetnosti predstavlja jednu od najposjećenijih kulturnih znamenitosti Kine.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Monumentalni džinovski Buda, visok 71 metar i uklesan u stijenu prije više od 1.200 godina, jedan je od najveličanstvenijih spomenika kineske kulturne baštine, koji svojim impozantnim dimenzijama, umjetničkom vrijednošću i istorijom svjedoči o bogatstvu drevne kineske civilizacije.

Smješten u gradu Lešanu, u provinciji Sečuan, na mjestu gdje se spajaju rijeke Minđijang, Ćingi i Dadu, ovaj grandiozni spomenik budističke umjetnosti predstavlja jednu od najposjećenijih kulturnih znamenitosti Kine.

Izgradnja statue počela je 713. godine, tokom vladavine dinastije Tang, na inicijativu budističkog monaha Haitonga, koji je vjerovao da će Buda svojim prisustvom umiriti snažne riječne struje i smanjiti opasnost za brodove koji su plovili ovim područjem.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Radovi su trajali gotovo 90 godina, a završeni su 803. godine. Statua prikazuje Budu Maitreju u sjedećem položaju, sa rukama položenim na koljena, a isklesana je direktno u crvenoj stijeni planine Lingjun.

Dimenzije statue i danas izazivaju divljenje jer je glava Bude visoka gotovo 15 metara, ramena su široka 28 metara, dok su stopala dugačka oko 11 metara. Posebnu vrijednost predstavljaju pažljivo izrađeni detalji lica, kose i odjeće.

Osim duhovnog i umjetničkog značaja, izgradnja Bude imala je i praktičnu svrhu. Tokom uklanjanja velikih količina stijene za potrebe izrade statue, kameni materijal je dospijevao u rijeku, mijenjajući njeno korito i doprinoseći smanjenju opasnosti od snažnih struja na ovom području.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Zbog izuzetne kulturne, istorijske i umjetničke vrijednosti, džinovski Buda je 1996. godine, zajedno sa planinom Emei, upisan na Uneskovu listu svjetske kulturne i prirodne baštine.

Očuvanje ovog monumentalnog spomenika predstavlja veliki izazov zbog viševjekovne izloženosti kiši, vjetru, vlazi i prirodnoj eroziji. Zbog toga se u njegovoj zaštiti sve više primjenjuju savremene naučne metode i tehnologije.

U okviru Akademije za istraživanje pećina džinovskog Bude, osnovane 2021. godine, sprovode se istraživanja i aktivnosti usmjerene na konzervaciju i zaštitu kulturne baštine, uz primjenu digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije za praćenje stanja kamenih površina i otkrivanje potencijalnih oštećenja.

Posjetiocima su, osim obilaska same statue, dostupni i Muzej Lešana, kao i digitalni bioskop, u kojem se kroz savremene 8K projekcije i multimedijalne sadržaje prikazuju istorija nastanka Bude i značaj ovog područja.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Poseban doživljaj predstavlja krstarenje rijekama, sa kojeg se pruža pogled na čitavu statuu i njenu monumentalnost.

Područje ušća tri rijeke ima i značajnu prirodnu vrijednost. Prema predstavljenim podacima, tokom 2024. godine zabilježeno je gotovo 79.000 ptica močvarica i više od 100 vrsta ptica, što potvrđuje značaj očuvanja ovog riječnog ekosistema.

Džinovski Buda u Lešanu tako predstavlja mnogo više od monumentalne skulpture. On je spoj vjere, umjetnosti, istorije i prirodnog okruženja, ali i trajno svjedočanstvo o dostignućima drevne kineske civilizacije.

(Srna)