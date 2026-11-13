Danas se čuvajte baksuzluka: Ovih 7 stvari nikako ne valja da radite na petak 13.

Petak 13. vijekovima prati reputacija baksuznog dana. Otkud strah od ovog datuma i kojih 7 stvari, prema narodnim vjerovanjima, danas treba da izbjegavate?

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Za mnoge ljude petak 13. nije samo još jedan dan u kalendaru. Dok će jedni da ga provedu sasvim uobičajeno, drugi će dobro da paze šta rade, kuda idu i kakve odluke donose. Razlog je sujevjerje koje se prenosi generacijama, a prema kojem se upravo petak 13. smatra jednim od najbaksuznijih dana.

Zanimljivo je da ni petak ni broj 13 pojedinačno nisu svuda imali isto značenje, ali je njihova kombinacija vremenom postala simbol loše sreće. Strah od broja 13 poznat je kao triskaidekafobija, dok se strah od petka 13. naziva paraskavedekatriafobija.

Zašto se baš petak 13. smatra baksuznim?

Postoji nekoliko objašnjenja za nastanak ovog vjerovanja. Broj 12 se u mnogim kulturama smatra simbolom potpunosti i reda. Imamo 12 mjeseci u godini, 12 horoskopskih znakova i 12 sati na brojčaniku. Broj 13 dolazi odmah poslije njega, pa je vremenom počeo da se povezuje sa narušavanjem ravnoteže i nečim nepredvidivim.

Svoje mjesto u ovoj priči ima i petak. U pojedinim hrišćanskim tradicijama ovaj dan povezuje se sa raspećem Isusa Hrista, dok se broj 13 često dovodi u vezu sa Posljednjom večerom, na kojoj je, prema biblijskom predanju, bilo 13 osoba za stolom. Ipak, ne postoji jedno pouzdano objašnjenje koje potvrđuje da je upravo tada nastalo sujevjerje o petku 13. Njegova popularnost rasla je kroz različite istorijske priče, književnost i popularnu kulturu, a horor filmovi dodatno su učvrstili reputaciju ovog datuma.

Iako ne postoje naučni dokazi da petak 13. zaista donosi nesreću, narodna vjerovanja nalažu da se na ovaj datum bude posebno oprezan. Evo šta bi, prema tim vjerovanjima, danas trebalo da izbjegavate:

1. Ne prolazite ispod merdevina

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Jedno od najpoznatijih sujeverja kaže da prolazak ispod merdevina donosi nesreću. Vjerovanje se povezuje sa oblikom trougla koji merdevine formiraju kada su naslonjene na zid, a koji je u različitim tradicijama imao simboličko značenje.

2. Pazite na ogledala

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Prema poznatom vjerovanju, razbijeno ogledalo donosi čak sedam godina nesreće. Ovo sujevjerje potiče iz starih vjerovanja da ogledalo na neki način odražava i čovjekovu dušu, pa se njegovo lomljenje smatralo lošim znakom.

3. Ne otvarajte kišobran u zatvorenom prostoru

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Iako je ovo pravilo poznato i van priča o petku 13, mnogi ga povezuju sa prizivanjem loše sreće. Vjeruje se da otvaranje kišobrana u kući ili drugom zatvorenom prostoru donosi neprijatnosti i nesreću.

4. Ne sjedite za stolom sa 13 osoba

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Jedno od starih sujevjerja kaže da je loš znak kada za istim stolom sjedi 13 ljudi. Povezuje se sa pričom o Posljednjoj večeri, na kojoj je Juda, prema predanju, bio trinaesti učesnik.

5. Ne započinjite važne poslove

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Prema narodnom vjerovanju, petak 13. nije idealan dan za započinjanje velikih projekata, sklapanje važnih dogovora ili donošenje životnih odluka. Sujevjerni ljudi radije će da sačekaju neki drugi datum kako bi izbjegli ono što smatraju lošim predznakom.

6. Ne mijenjajte planove u posljednjem trenutku

Postoji vjerovanje da na ovaj datum treba da izbjegavate nepromišljene poteze, rizične odluke i nagle promjene. Umjesto toga, preporučuje se oprez i držanje provjerenih planova.

7. Ne ignorišite crnu mačku koja vam pređe put

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Crna mačka koja pređe put jedan je od najpoznatijih simbola sujevjerja. U pojedinim kulturama smatra se predznakom nesreće, a ako vam se to dogodi baš u petak 13, vjeruje se da je razlog za dodatni oprez.

Da li petak 13. zaista donosi nesreću?

Iako se mnogi ljudi i danas pridržavaju ovih pravila, ne postoje naučni dokazi da datum u kalendaru može da utiče na to da li će da nam se dogodi nešto loše. Strah od petka 13. uglavnom se zasniva na kulturnim tradicijama, pričama i očekivanjima koja se prenose generacijama.

Psiholozi ovakve pojave često povezuju sa selektivnim pamćenjem, odnosno kada vjerujemo da je neki dan baksuzan, mnogo lakše ćemo da zapamtimo neprijatnosti koje su nam se tada dogodile, dok ćemo lijepe i sasvim obične trenutke brzo da zaboravimo. Zato, bez obzira na to da li vjerujete ili ne, petak 13. ne mora da bude razlog za brigu. Možda je najbolje da danas jednostavno budete pažljiviji, ali i da ne dozvolite da vam jedan datum pokvari raspoloženje.

(MONDO)