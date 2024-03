Osam znakova koji ukazuju na spor metabolizam: Stručnjaci otkrili šta izaziva ovaj problem

Ako primjetite znakove sporog metabolizma koji slijede u nastavku, potrebno je da se obratite ljekaru.

Brzina našeg mrtsbolizma zavisi od mnogih faktora, a nedavna istraživanja pokazuju da, iako se metabolizam usporava sa godinama, on nije tako brz kao što smo ranije mislili. Kako da znate da li vam je metabolizam usporen i zašto se to dešava? Nekada je to posljedica bolesti, a ponekad i rezultat, ne baš zdravog, načina života.