NAJČEŠĆE ZABLUDE O UVEĆANJU GRUDI! Doktor otkriva da li žene mogu da doje sa njima

Dr Nenad Stepić objasnio je sve zablude o ugradnji implantata.

U eri pretjerivanja, veličina grudi često može biti uzrok nezadovoljstva. Međutim, gdje je granica i ko treba da kaže da je ona prekoračena te da implant nije estetski prihvatljiv? Da li hirurg treba da odbije ugradnju prevelikih implanata? Prof. dr Nenad Stepić, specijalista palstične, rekonstrktivne i estetske hirurgije u RTS Ordinaciji objasnio činjice vezane za estetsku hirurgiju.

"Svaki ozbiljan hirurg plastičar treba da odbije, zato što mi odluku o veličini ugrađenih implantata donosimo nakon pregleda pacijenata, nakon nekih specifičnih mjerenja i na osnovu tih antropometrijskih mjera dajemo sugestije u kom rangu mogu da idu volumeni implantata", objasnio je dr Nenad Stepić.

Prema njegovim riječima, želje pacijentkinje treba da se poštuju, ali ako su one ekstremno velike, najprije joj treba predočiti sve nedostatke estetskih konsekvenci takve hirurgije, kao i kakve sve zdravstvene probleme mogu proizvesti veliki implantati.

Mogu li žene koje su ugradile implante u grudi da doje?

Profesor Stepić naglašava da je potpuna zabluda da žene koje imaju implante ne mogu da doje dijete.

"Neću da kažem neistina, ali je vjerovatno posljedica ovakvog razmišljanja podatak da ukoliko se urade preveliki implantati, tkivo dojke se rasteže, izvodni kanali mliječne žlijezde se rastežu. Ako zamislite te izvodne kanale kao jedno gumeno crijevo, kada ga istegnete, vi mu smanjujete volumen, apsolutno će biti otežano dojenje”, precizirao je hirurg i dodao da ako se stavi preveliki implantat iznad mišića, može doći do otežanog dojenja.

Da li će žena koja ima implantate teže otkriti rak dojke?

Kao zvaničan podatak dr Stepić ističe to da osobe sa ugrađenim implantatima u nešto manjem procentu obolijevaju od karcinoma dojke.

"Postoje razne teorije, ali nijedna nije sto posto tačna. Ja ću reći jednu svoju, uslovno rečeno teoriju, nije teorija, već jedno moje zapažanje, a to je da ukoliko imate malu dojku, malo žlijezdanog tkiva, ono je obično postavljeno iza same areole, iza same bradavice i prilikom svakog tuširanja samopregledom dojke, vi ćete to samo preletjeti. Kada raširite žlezdu, koliko god da je mala, preko implantata vi ćete prilikom svakog tuširanja, samopregledom svaku kvržicu napipati i mislim da je to razlog što se žene ranije javljaju lekaru", naveo je profesor Stepić.

Zablude o uvećanju grudi - Žene koje su ugradile implante u grudi ne mogu da doje - Žena koja ima implante teže će otkriti rak dojke

- Žene koje su uvećale grudi ne mogu raditi mamografiju

Implanti u grudima ne mogu trajati doživotno - Kod opuštenih dojki najbolje je ugraditi što veći implant

Implanti u grudima mogu da puknu tokom leta avionom

Koliko traju implanti?

Budući da se sve mlađe žene odlučuju za uvećanje grudi, veoma je važno znati koliki je vek implanata, piše RTS.

"Nakon perioda laktacije i trudnoće, zbog velikog uvećanja samog žlijezdanog tkiva, a poslije regresije u veličini same žlijezde, ostaje višak kože, a još ako su prije toga ugrađeni implanti i dojke bile velike, i nakon perioda dojenja može zaostati opuštenost dojki, višak kože i tako dalje, onda je indikovano, iz estetskih razloga, zamijeniti takve implantate”, objasnio je hirurg prof. dr Stepić.

Od čega može da pukne implant?

Implanti najčešće pucaju usljed neke traume poput saobraćajne nesreće, nekog jakog udarca. Kada su u pitanju oblici implanta, treba odlučiti između okruglog i anatomskog. Nakon operacije uvećanja, prvi utisak pacijentkinja sa umjerenim željama je da su dojke veće nego što su one željele.

"To je jedan veliki šok u prvom trenutku, ali već do skidanja konaca, 14. dana, one se naviknu, otoci malo spadnu. Implantati su napravljeni sa gotovo sličnim silikonskim gelom iznutra, razlikuju se po svojoj površini i proizvođači idu od mikro teksturiranih preko sitno teksturiranih", navodi doktor.

Što se tiče oblika implantata, postoje okrugli i anatomski. Mana kod anatomskog je što može da se okrene i da dovede do toga da se dojka deformiše. Postoje podaci da u malom procentu, određeni implantati, odnosno, grubo teksturirani (hrapavi) mogu uzrokovati i jednu vrstu karcinoma limfnih žlijezda. Ovi implantati se više ne koriste u Srbiji, Australiji i Americi, ali se koriste u nekim zemljama.

Da li žene u Srbiji biraju umjerene implantate? Prema riječima dr Stepića, žene u Srbiji sve više biraju implante umjerene veličine.

"Kada sam počeo da se bavim privatnom praksom, u to vreme, mislim da je prosječna veličina implantata u Srbiji, iznosila blizu 400 kubika”, rekao je doktor i dodao da je najčešća veličina sada oko 300-350 kubika, odnosno "trojka".

Kako je objasnio, prvih mjesec dana dozvoljeno je spavanje samo na leđima, spavanje na stomaku je dozvoljeno tek nakon devet mjeseci, a na strani nakon mjesec i po dana. Za to vrijeme se nose specijalni elastični brushalteri koji ne dozvoljavaju pomjeranje implantata.