U ovoj evropskoj zemlji žene imaju najveće grudi na svijetu

Ženske grudi su simbol plodnosti i ženstvenosti i razlikuju se po veličini i obliku. I dok jedni muškarci obožavaju ogromne veličine grudi, ima i onih kojima su manje slađe. Da li ste se ikad zapitali kakva je sitaucija u svijetu kada je reč o veličini grudi? Koja zemlja prednjači, a koja je prosjek?

Tim istraživača potrudio se da ponudi odgovor na to pitanje rangirajući prosječne veličine grudi širom svijeta. Prema statistici, žene u Norveškoj bile su na vrhu ljestvice s prosječnom veličinom grudnjaka od C do D. Luksemburg, Island i SAD zauzeli su sljedeća tri mjesta, s grudima veličine C, a žene u Ujedinjenom Kraljevstvu zauzele su peto mjesto, opet s prosjekom C.

U međuvremenu, žene u Vijetnamu imale su najmanje grudi prema analizi istraživača, s AA veličinom grudnjaka. Istraživači sa worlddata.info takođe su prikupili informacije o prosječnom indeksu tjelesne mase (BMI) za žene u svakoj zemlji i otkrili da zemlje s većim BMI prosjekom takođe imaju veće grudi.

"Ženske grudi sastoje se velikim dijelom od masnog tkiva i žlijezda. Oblik grudi takođe ne zavisi samo od genetike, već i od sadržaja masti i sastava vezivnog tkiva", rekli su istraživači.

Kada su analizirali zašto postoje tako upečatljive razlike između veličina grudi u različitim zemljama, istraživači su zaključili da to mora ipak da zavisi genetike i klime.

"U posebno vrućim regijama, tijelo troši daleko veće količine energije kako bi se ohladilo i održalo tjelesne funkcije u ravnoteži. Grudi se najvećim dijelom sastoje od masnog tkiva, odnosno vlastite zalihe energije u tijelu. Ako se energija brzo nestane iz tijela, ne može se da se formira masno tkivo", dodali su.

