Osam sati sjedenja je "SMRT" ZA VAŠU POZADINU: Jedna vježba pomaže jačanju mišića

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osmočasovno sjedenje i rad u kancelariji mogu da se odraze na vaše zdravlje, a najviše strada kičma i pozadina. Stručnjak Anabel Smit kaže da je ravni tur veoma čest zbog sedetalnog načina života, pri čemu mnogi radnici sjede bez prekida i do 9 sati, neki čak i više.

"Kombinacija neaktivnog života van posla ili posebnog vježbanja gluteusa, često u kombinaciji sa lošom ishranom, dovešće do toga da čak i najbolji zadnji dio pati", Smit u intervjuu za Miror.

Međutim, ravna "kancelarijska pozadina“ ne predstavlja samo estetske probleme. Prema mišljenju stručnjaka, to može da dovede do opasnijih stanja uključujući "sindrom mrtve zadnjice". Healthline tvrdi da stanje proizlazi od toga što glutealni mišići u suštini "zaboravljaju" svoju glavnu svrhu, a to je podržavanje karlice i održavanje vašeg tijela u pravilnom položaju. Sindrom može da dovede do ukočenosti ne samo gluteusa, već i drugih delova tijela, izazivajući hronični bol.

"Podignite mišiće, održavajte tjelesnu masnoću na razumnom nivou i ostanite aktivni", savetuje Anabel.

Drugi stručnjaci savjetuju čučnjeve, iskorake i druge vežbe u jačanju gluteusa i izgradnji vaše zadnjice.

"Počnite tako što ćete staviti otpornu traku oko gležnjeva i postaviti stopala nešto šire od širine kukova. Nastavite da pravite male korake napred, sporim tempom. Trebalo bi da osetite peckanje i aktivaciju u spoljnim mišićima gluteusa", istakao je stručnjak iz jedne britanske fitnes kompanije.

