DA LI JE BOLJE PITI TOPLU ILI HLADNU KAFU? Kod problema sa želucem preporučuje se jedna

Evo šta kažu istraživanja - topla ili hladna kafa?

Većina nas započinje dan svojim omiljenim pićem - kafom. I dok se jedni "kunu" u njene benefite, drugi su skeptični i preporučuju ograničeno konzumiranje kafe. Nesumnjivo je da kafa ima različite uticaje na zdravlje.

U prvih deset minuta kofein iz kafe ulazi u krvotok i širi se po cijelom telu, uzrokujući porast krvnog pritiska i broja otkucaja srca. U isto vrijeme sprečava da se dopamin ponovo apsorbira u krvotok, što mu omogućava da duže vrijeme ostane u mozgu, zbog čega se i duže osjećamo pozitivno i srećnije. Upravo ovo zadržavanje dopamina je ono što često pokreće mozak da poželi više kofeina.

Nakon 20 minuta kofein neutralizuje umor. Nivo dopamina povećava se i zadržava, što stvara osjećaj da treba biti oprezan i koncentrisan. U roku od 40 minuta tijelo počinje da proizvodi više serotonina, što poboljšava rad neurona unutar kičmene moždine - to dovodi do poboljšane koordinacije i snage mišića. U roku od šest sati kafa je prošla kroz vaš organizam i vjerovatno ćete osjetiti potrebu za mokrenjem. Iz tijela će do tada izaći približno polovina količine kofeina koji ste unijeli u organizam.

Da li je bolje piti toplu ili hladnu kafu?

Postoji više načina da napravite hladnu kafu. Hladni napitak se pravi sa hladnom vodom za nižu kiselost. Hladna kafa ima tendenciju da bude manje kisela i nježnija za vaš probavni sistem. Prema studiji u "Scientific Reports", vruća kafa ima više antioksidanasa nego hladna kafa, piše b92. Vrijednost pH tople i hladne kafe skoro je isti i kreće se od 4.85 do 5.13. Zato se hladnija kafa predlaže onima koji imaju problema sa želucem, dok je u drugim slučajevima bolje piti toplu kafu.

