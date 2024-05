Da li je visok holesterol nasljedan? Doktorka otkriva kada morate da ga provjerite

Da li visok holesterol može da se naslijedi, kad treba da se provjeri i kako izgledaju simptomi...

Izvor: Roman023_photography/Shutterstock.com

Genetika je odgovorna za boju očiju, dodjeljuje krvnu grupu i oblikuje fizionomiju. A da li roditelji mogu da nam prenesu visok holesterol? Naslijeđeno stanje poznato kao porodična hiperholesterolemija može da poveća rizik od nastanka srčanih bolesti od ranog uzrasta. Nažalost, procjenjuje se da 90 odsto ljudi sa hiperholesterolemijom nije svjesno da imaju to stanje. Ipak, dobra vijest je da način života i lijekovi mogu da pomognu da se holesterol drži pod kontrolom.

Kardiolog dr Lesli Čo objašnjava kad možete da kažete da ste naslijedili visok holesterol jer većina ljudi nema genetski visok holesterol. "Ako je vaš holesterol visok, najvjerovatnije ste došli do toga kroz lošu ishranu i nedostatak vježbanja", kaže dr Čo i dodaje da ako vaši biološki roditelji imaju visok holesterol, možete da imate i vi.

U ovom slučaju nedostaje specifičan protein, LDL receptor, koji radi na uklanjanju lošeg holesterola iz krvi. Takođe, LDL receptor može da izazove genetsku hiperholesterolemiju koja se može prenositi sa generacije na generaciju. Najteži oblik stanja naziva se porodična homozigotna hiperholesterolemija. Ovo se dešava kada oba roditelja imaju izmenjen DNK koji izaziva bolest i prenesu je na svoju djecu. Druga vrsta hiperholesterolemije, poznata kao heterozigotna porodična hiperholesterolemija, je češća. Ovo stanje se dešava kada jednom roditelju nedostaje LDL receptor.

Kada testirati visok holesterol

Testiranje može da počne već od 2. godine ako je nivo rizika visok. Provjera holesterola se vrši putem testa krvi lipidnog statusa. Američko udruženje za srce i Američki koledž za kardiologiju preporučuju provjeru holesterola u dobi od 20 godina. Ako imate povećane faktore rizika, preglede treba da radite jednom godišnje. U suprotnom, možete da se testirate najmanje jednom u pet godina.

Znaci i simptomi

Postoji razlog zašto ljudi ne znaju da imaju visok holesterol. Stanje ne pokazuje mnogo simptoma, objašnjava dr Čo. Holesterol je voštana supstanca nalik masti koja se nalazi u vašoj krvi. Ako ima previše holesterola u krvi, on ima tendenciju da se nakuplja u krvnim sudovima. Na kraju, ovo nakupljanje može da začepi krvne sudove i spriječi krv da teče do srca ili mozga. Ovo može da dovede do srčanog ili moždanog udara.

Simptomi koji mogu da se jave su:

Otekline na koži i na Ahilovoj tetivi

Žute naslage holesterola oko očnih kapaka

Beli prsten oko rožnjače u oku

(MONDO)