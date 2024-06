POVRĆE KOJE UTIČE NA POVIŠENI HOLESTEROL I KRVNI PRITISAK: Ima ga tokom cijele godine

Pogledajte kako kupus utiče na povišeni holesterol i krvni pritisak!

Za ljude koji imaju visok holesterol, kao i visok krvni pritisak (hipertenziju), jedno povrće može da bude od pomoći. WebMD izvJeštava da više od 60% osoba sa hipertenzijom takođe živi sa hiperholesterolemijom (povišenim holesterom).

I jedno i drugo može da dovede do začepljenja zidova arterija. Ako se holesterol akumulira u arterijama, to povećava količinu sile koja je potrebna srcu da pumpa krv, što dovodi do povećanja krvnog pritiska. Nasuprot tome, visok krvni pritisak može da izazove povredu zidova arterija, gdJe se holesterol lako nakuplja, prenosi Healthdigest.

Da bi smanjili povišeni holesterol i krvni pritisak, pacijentima se često preporučuje da se drže ribe, integralnih žitarica, orašastih plodova, sJemena, voća i povrća. Međutim, kupus je jedno moćno povrće koje može da bude od velike pomoći.

Stručnjaci s Klivlendske klinike objašnjavaju da kupus može istovremeno da snizi nivo holesterola i krvnog pritiska. Istraživači iz studije iz 2016. godine objavljene u "Journal of Agricultural and Food Chemistry" otkrili su da je dodatak ishrani crvenog kupusa doveo do značajnog pada nivoa "lošeg" LDL holesterola kod miševa koji su bili na ishrani sa visokim sadržajem masti.

Kupus je jedna od mnogih namirnica koje su bogate kalijumom, koji igra ključnu ulogu u regulisanju našeg krvnog pritiska (ističe Klivlendska klinika). U jednoj šaci isJeckanog sirovog kupusa naći ćete 119 miligrama kalijuma, dok se 170 miligrama može naći u porciji iste veličine isJeckanog, sirovog crvenog kupusa (piše USDA).

Stručnjaci kompanije "Lifespan" objašnjavaju da kupus takođe sadrži jedinjenja koja se zovu antocijanini. Prema studiji iz 2012. godine objavljenoj u "The American Journal of Clinical Nutrition", utvrđeno je da žene između 18 i 75 godina koje su imale veći unos antocijanina imaju niže mJerenje centralnog sistolnog krvnog pritiska (najviši broj vašeg krvnog pritiska). Unos antocijanina je takođe bio povezan sa smanjenim ukrućenjem zidova arterija, čineći ova jedinjenja potencijalno efikasnim sredstvom za smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

