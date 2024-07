Odlaganje menstruacije tokom ljetovanja - ko može da uzme pilule i koji su rizici

Mnoge žene imaju dilemu o odlaganju menstruacije na moru, a prim. dr Aleksandar Ćurković otkriva ko može da uzima pilule za ovu svrhu.

Koliko puta vam se desilo da vam se "oni dani" poklope sa datumom ljetovanja? Mnoge žene u tim situacijama pribjegavaju poznatoj metodi odlaganja menstrualnog ciklusa. Ima i onih koje će se ranije odreći kupanja u moru, vjerujući da će pilulama poremetiti menstrualni ciklus. Prim. dr Aleksandar Ćurković nam otkriva šta je istina. Ističe da odlaganje menstruacije na ljetovanju preporučuje jednoj grupi žena i navodi komplikacije koje mogu da se dese.

"Što se tiče tog komfora, ja sam za. Postoje neželjeni efekti, ali to se ne radi svaki dan, svakog mjeseca, nego jednom godišnje, eventualno dvaput. Rijetko će se poklopiti da se i zimski i ljetni odmor dese baš u vrijeme ciklusa. Ako zdrava žena prođe kroz kompletno ispitivanje, potpuno sam za. Što bi vam to upropastilo odmor ako ne mora. Ipak, uvijek ima 'ali'", kaže dr Ćurković za MONDO i objašnjava:

"Uvijek treba provjeriti kako se ponaša pacijentkinja, uraditi ispitivanje, provjeriti njen hormonski status, pregled dojke je obavezan, ultrazvuk male karlice. Kada imate cjelokupnu pozitivnu sliku, onda možete da odložite ciklus. Ovo naročito treba da uradi neko ko ima opterećenu istoriju bolesti u porodici, ako je neko imao karcinom dojke ili karcinom jajnika. Uzročno-posljedično nije vezano, ali se statistički pokazalo da postoji prihvatljiva konekcija", upozorava dr Ćurković.

Doktor navodi i neželjene efekte koji mogu da se pojave poslije uzimanja pilula za odlaganje menstruacije.

"To su obilno krvarenje, stvaranje ciste na jajnicima, alergijske reakcije. Negativne posljedice nisu mnogo opasne, ali je važno da se prema svakoj ženi odnosi kao prema najozbiljnijem slučaju", ističe dr Ćurković.

Na koliko treba da radimo ginekološke preglede?

"Postoje organizacije u svijetu na koje se mi, ginekolozi, pozivamo, a koje nisu ujednačile to koliko treba da se rade ginekološki pregledi. Na primjer, imate Američko udruženje ginekologa i akušera koje ima svoje preporuke, koje su obavezujuće za protokolarne stvari u bolnicama. Kod njih je najskuplje vidjeti doktora. Sve što može da uradi srednje osoblje, to je jeftino. Papanikolau test je kod njih 95 dolara, ali kolposkopija je 500 dolara. Oni kažu da to treba da se radi na dvije godine. Ja sam isto za to, godinu do dvije, naročito zbog našeg načina života. Još uvijek smo izloženi nekim stvarima koje je svijet prevazišao odavno", savjetuje dr Ćurković i otkriva koji pregledi su obavezni:

"Treba raditi kolposkopiju, Papanikolau test, ultrazvučni pregled male karlice, odnosno genitalnih organa i obavezno ultrazvuk dojke, ako ne i mamografija. Neko će reći da sam zastario, ali još uvijek vjerujem da dobro uzet i dobro očitan bris ima veliki benefit za ženu. Odgovoran doktor zna šta radi. Tako dobijate pouzdanu dijagnostiku", kaže prim. dr Aleksandar Ćurković.

