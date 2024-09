Doktor upozorava: "Ne znaju šta rade, pa ih iznenada strefi srčani udar"

Doktor Dragan Simić, načelnik kardiologije Interne B klinike Kliničkog centra Srbije, upozorio je mlade na rizik od srčanog udara.

Doktor Dragan Simić, načelnik kardiologije Interne B klinike Kliničkog centra Srbije, istakao je da Srbija spada u zemlje veoma visokog rizika od srčanih oboljenja u Evropi.

"Po kardiovaskularnim bolestima, mi smo nažalost lideri. Taj broj godišnje iznosi oko 55.000 do 60.000 ljudi koji umru od kardiovaskularnih bolesti. Najvažnija riječ u Srbiji trebalo bi da bude prevencija", rekao je dr Simić.

Veliki problem predstavlja i to što je značajan broj mlađih pacijenata koji imaju probleme sa srcem.

"Apelujem na mlađe pacijente, to su oni od 30 do 50 godina, da dođu na preventivne preglede. Tako na vrijeme možemo otkriti da li neko ima povišen pritisak, visoke masnoće, regulisan šećer ili prekomernu težinu. Mladi su veoma fizički neaktivni, imaju dosta stresa i i takve potencijalne pacijente bi trebalo na vreme korigovati", rekao je dr Simić.

Rano srednje doba u velikom riziku

Doktor Simić je istakao da je i u Evropi i u Srbiji povećan srčani udar kod mladih ljudi u srednjem životnom dobu.

"To su ljudi od 18 do 45 godina. To je rano srednje doba koje vuče sa sobom razne specifičnosti, to su mladi koji još uvijek ne shvataju da moraju da vode računa o svom zdravlju i da žive kako treba. Često su pušači, imaju višak kilograma, izgaraju na poslu. Imaju jedan paket problema, a nisu svjesni toga i dešavaju se stvari poput iznenadnog infarkta ili jasnih simptoma koronarne bolesti", rekao je dr Simić.

Tihi ubica - hipertenzija

Hipertenzija je poznata kao jedan od tihih ubica, jer mnogi ne osjećaju simptome. Kako kaže dr Simić, sada postoje i nove preporuke za liječenje.

"Svako ko ima pritisak preko 129, računa se da ima povišen pritisak. Jako je važno da mlada osoba redovno u na vrijeme mjeri svoj krvni pritisak, bez obzira na to kako se osjeća. Čak iako nema nikakve simptome, ona mora povremeno da mjeri svoj pritisak i da ga kontroliše. To se posebno odnosi na one koji znaju da im roditelji imaju povišen krvni pritisak. Jako je važno sporadično mjeriti pritisak za mlađu populaciju! Srednja populacija treba da kontroliše pritisak dva, tri puta nedjeljno i da bilježi u malu svesku te vrijednosti kako bi pratili stanje", objasnio je dr Simić.

Vježbanje 150 minuta nedjeljno može da vam spasi život

Fizička aktivnost je veoma važna i smatra se vodećim faktorom rizika za razna oboljenja, istakao je dr Simić.

"Evropsko udruženje kaže da treba napraviti 150 minuta neke fizičke aktivnosti nedjeljno. I to je minimum. To vam je pet dana po 30 minuta lagane šetnje. Međutim, ko se i malo intenzivnije bavi nekom fizičkom aktivnošću mora da dođe na preventivni pregled kako bi se ustanovilo da nema neke probleme, a radi pod opterećenjem", kaže dr Simić.

