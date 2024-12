10 savjeta da spriječite prejedanje za Novu godinu: Prije nego što krenete rukom po hranu, probajte jednostavan trik

Praznici lako mogu da učine stomak opterećenim, pa u nastavku pročitajte kako možete da izbjegnete prejedanje.

Prejedanje je problem sa kojim se svi suočavaju, iako sa različitom učestalošću. Klasična situacija: na večeri osjetite da niste siti, pojedete nešto drugo i odmah shvatite da je to bilo uzalud, jer vam je stomak pun. Sistematsko prejedanje može da se desi u pozadini teškog emocionalnog stresa, umora, a takođe i ako ne znate kako da slušate svoje tijelo. Nakon što pojedete više nego što bi trebalo, počinjete da krivite sebe za to, što dugoročno može da dovede do poremećaja u ishrani. U nastavku donosimo 10 savjeta koji će vam pomoći da se nosite sa prejedanjem: