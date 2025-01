Piju, puše, jedu noću, a žive duže: Španci uprkos svemu imaju impresivan životni vijek

Kako je moguće da Španci žive duže od većine Evropljana, a njihov način života ne može da se nazove zdravim?

Na prvi pogled, španski način života ne djeluje zdravo. Stanovnici ove zemlje vole da uživaju u piću i puše, ali u isto vrijeme žive duže od većine Evropljana. Kako je to moguće? Ko od nas bar jednom nije sanjao da se preseli u Španiju? Sunčana ljeta, pješčane plaže i nevjerovatno kulturno bogatstvo samo su neke od prednosti ove zemlje. Ispostavilo se da život u Španiji favorizuje dugovječnost, o čemu svjedoči impresivan prosječni životni vijek stanovnika, koji je preko 85 godina. Evo njihovih tajni.

Mediteranska ishrana utiče na dugovječnost

Mediteranska ishrana jedna je od najboljih. Zasnovana je na svježem povrću i voću, ribi, morskim plodovima i proizvodima od cijelog zrna. Istraživanja pokazuju da ova vrsta ishrane smanjuje rizik od srčanih oboljenja za skoro 27 odsto.

Osim toga, stručnjaci vjeruju da španski običaj ispijanja čaše crnog vina uz obrok takođe može da ima pozitivan uticaj na zdravlje. Važno je promijeniti navike u ishrani tako što ćete sa jelovnika izbaciti prerađevine, trans masti i slatkiše, a ograničiti količinu crvenog mesa u korist ribe.

Sijesta poslije večere, odnosno kratak san za zdravlje

Sijeste ili popodnevno spavanje, bile su izuzetno popularne godinama unazad, ali danas se ovaj običaj polako napušta. Istraživanja pokazuju da samo 18 odsto predstavnika mlađe generacije njeguju ovaj običaj. Šteta, jer su naučnici dokazali da ova vrsta odmora pozitivno utiče na zdravlje.

Međutim, važno je zapamtiti da je sijesta zapravo kratka dremka koja ne bi trebalo da traje duže od 30 minuta. U suprotnom, imaćemo problema sa uspavljivanjem uveče, što ne utiče pozitivno na naše blagostanje, zdravlje i očekivani životni vijek.

Svakodnevne šetnje jer vježbanje je zdravlje

Španci vole da šetaju - bez žurbe, svaki dan, sa zadovoljstvom. Čak 37 odsto stanovnika Španije češće putuju na posao biciklom ili pješke nego automobilom. Ova navika utiče i na fizičko i na mentalno zdravlje.

Šetnje na svježem vazduhu nas obogaćuju kiseonikom, pa se osjećamo bolje čak i nakon desetak minuta na otvorenom. Ipak, važno je svakodnevno hodati.

Rad sa pauzama

Prosječan Španac na poslu provede 11 sati dnevno, ali to ne znači da stalno obavlja svoje dužnosti. Radni dan počinje u 9 časova i traje do 14 časova, nakon čega slijedi dvočasovna pauza za kafu. Potom se Španci vraćaju na posao i tamo provode vrijeme do 20 časova.

Pozitivne riječi koje utiču na zdravlje

Španski jezik definisao je prof. Piter Dods kao najpozitivniji na svijetu. Sadrži mnogo lijepih riječi čije izgovaranje pozitivno utiče na vaše blagostanje. Bolje raspoloženje znači i bolje zdravlje - prije svega psihičko, ali i fizičko.

Dugovječnost na španskom

Pravila po kojima žive Španci nisu posebno komplikovana. Ispostavilo se da zahvaljujući njima, čak ni neki grijesi, poput pijenja alkohola ili pušenja, neće imati značajniji uticaj na životni vijek. Međutim, ostaje pitanje: kako prenijeti španski recept na naše uslove?

Ne možemo da promijenimo jezik, a teško je naći posao gdje bismo mogli da priuštimo dvočasovnu pauzu tokom dana. Međutim, možemo da vodimo računa o svojoj ishrani, kondiciji i pozitivnom pristupu životu.

Svaki jezik ima riječi koje pozitivno utiču na naše blagostanje. Takođe je važno zamijeniti masne večere sa ribom, a odlazak na posao automobilom - hodanjem. Istina je da uvođenjem nekih promjena, možemo da živimo duže i bolje.

