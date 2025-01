Zašto doživljavamo deža vi? Psihološkinja otkrila šta nam se dešava s mozgom i kad treba da se obratimo ljekaru

Naučnici dugo proučavaju ovaj fenomen, a jedna psihloškina otkriva zašto doživljavamo deža vi i šta se dešava s mozgom.

Izvor: Shutterstock

Vjerovatno ne postoji osoba na svijetu koja nije iskusila deža vi - taj čudan osjećaj koji se javlja kada vam se čini da ste nešto već doživjeli. To može biti prilično jezivo, pogotovo kada znate da definitivno to niste radili ili ikad bili na tom mjestu. Iako naučnici još ne mogu da utvrde razlog zašto se javlja fenomen "već viđeno", ipak imaju neke teorije.

Kratkotrajni "kvar" na mozgu

Jedna teorija, objavljena na portalu Healthline, kaže da kad se pojavi deža vi, vaš mozak u osnovi ima kratkotrajni "kvar", pa su istovremeno aktivni i dio mozga koji prati sadašnje događaje i dio koji priziva sjećanja.

Takođe se smatra da bi deža vi mogla da bude posljedica druge vrste "kvarova" mozga. Smatra se da bi mogla biti povezana s načinom na koji upijate informacije, te s činjenicom da je došlo do prečica kod pohranjivanja memorije. Dakle, mogli biste se osjećati kao da vam se vraća davna uspomena, a zapravo se radi o nečem što se dogodilo u posljednjih nekoliko sekundi.

Takođe, postoji teorija o kvaru s "odloženom obradom". U osnovi, posmatrate nešto, ali informacije idu u vaš mozak kroz dvije odvojene rute i možda jedna od njih stigne tamo brže od druge. Stoga vaš mozak može protumačiti ovaj pojedinačni događaj kao dva različita iskustva, piše LADbible.

Prisjećanje u sjećanju

Neki naučnici smatraju da deža vi zavisi od toga kako obrađujete i prizivate sjećanja. En Kliri, istraživačica fenomena deža vi i profesorka psihologije na Državnom univerzitetu Kolorado, pronašla je dokaze koji sugerišu da se to može dogoditi kao odgovor na događaj koji nalikuje nečemu što ste doživjeli, ali ga se ne sjećate. Možda se iz nekog razloga ne možete sjetiti, ali vaš mozak još uvijek zna da ste bili u sličnoj situaciji. Možda se to dogodilo u djetinjstvu ili se ne možete setiti iz nekog drugog razloga.

Razdvojena percepcija

Ova teorija sugeriše da se deža vi događa kada nešto vidite dva puta. Možda ste prvi put bili malo rasejani ili ste to vidjeli samo krajičkom oka. Dakle, kada tu situaciju ispravno percipirate, vaš se mozak može prisjetiti prethodne percepcije i ojećaćete se kao da su to dva različita događaja. U stvarnosti, to je "samo jedna kontinuirana percepcija istog događaja".

Izvor: Shutterstock

Povezanost s pamćenjem

Generalno, stručnjaci se slažu da je deža vi najvjerovatnije na neki način povezan s pamćenjem. Možda ste već doživjeli nešto slično i jednostavno se toga ne možete sjetiti. To obično nije nešto zbog čega bi trebalo da budete zabrinuti. Međutim, ako se događa redovno, to može biti znak umora ili stresa ili čak simptom nekog zdravstvenog stanja.

"Naš um često uzima nepotpune slike događaja, ne može se sjetiti svega. Ponekad će miris, zvuk ili svjetlost koja na određeni način pada na stablo biti dovoljni da pokrenu to delimično sjećanje koje naš um zatim pokušava prilagoditi postojećoj situaciji", objasnili su iz fondacije Dokument Oxford Health NHS Foundation Trust.

Istakli su da osjećaj deža vi nije ništa čudno. Međutim, za neke ljude on dolazi uz epilepsiju. Stručnjaci su objasnili da jednostavni parcijalni napadi (EPA) mogu izazvati osjećaj da su se događaji već dogodili i mogu biti "upozorenje" da će se dogoditi druga vrsta napada. Stoga kod ozbiljnijih i češćih situacija svakako porazgovarajte s ljekarom.

(net.hr/Sensa)