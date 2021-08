Arina Vološina je na Instagramu saopštila da više nije u vezi s Milošem Bikovićem.

Izvor: Instagram/arinavoloshina

Ruska plesačica Arina Vološina putem svog Instagram profila objavila je da je raskinula s Milošem Bikovićem s kojim je, kako navodi, godinu dana bila u vezi.

Javnosti se obratila podužom porukom uz njihovu zajedničku fotografiju, navodeći kako sada može slobodno da priča o svemu, jer više nisu zajedno.

"Oko godinu dana nisam živjela svoj život, pošto sam bila u vezi s Milošem Bikovićem. Morala sam da razmišljam o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovjek pomene Boga na svakom koraku). Imala sam posljednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali, 31. jula sve je potpuno raspršeno. Čovjek se ponašao veoma grubo", napisala je Arina.

"U početku, kada se pojavila informacija da smo zajedno, odmah sam predložila da kažem da nemam ništa s njim", nastavila je i dodala da joj je Biković tada rekao da se neće više skrivati, ako su mediji već shvatili da su zajedno.

"Ipak, kada se sve saznalo, promijenio se prema meni, udaljio se, ohladio, a ja sam slušala sve što mi govori", tvrdi ova Ruskinja.

"Kada se to dogodilo, njegova reakcija, ponašanje i odnos prema meni su posebna priča. Samo nemoj da reaguješ. Ne odgovaraj i ne briši. Uradila sam upravo to. Slušala sam sve što mi je rekao. Danas mu nisam djevojka, pa mi je lakše da govorim o situaciji tako da više nema nagađanja i pitanja", objasnila je Arina.

Vidi opis Ruskinja nakon raskida s Bikovićem: Mislila sam da u njemu ima nečeg ljudskog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Primati negativne poruke od stranaca, da će me ubiti, da umrem, čitati svakakve uvrede - umorna sam. Egocentrizam ove osobe prešao je sve granice. A one vrijednosti o kojima priča, ne zna za njih, a vidi samo sebe, ne poštuje vrijeme, rad, zdravlje drugih ljudi. Posebno kada je u pitanju blisko okruženje. Osjećaj odgovornosti i osjećaj krivice za njega je najstrašniji, jer ga to guši. U takvim trenucima morate misliti ne na sebe, ne na svoju udobnost i ne na svoje ja. Životne situacije koje su se razvile otkrile su unutrašnjost osobe sa svih strana", zaključila je Vološina na Instagramu.

Vijest da je jedan od najuspješnijih srpskih glumaca u vezi sa lijepom Ruskinjom odjeknula je u javnosti u maju ove godine, kada je Miloš snimljen u društvu ove atraktivne djevojke koja je šampionka u plesu.

(MONDO)