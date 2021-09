Severina se izvinila porodici partnera sa jahte

Pjevačica Severina Vučković koja se već duže vrijeme bori za starateljstvo nad sinom Aleksandrom, opisala je do detalja kako izgleda njena pravna bitka sa Milanom Popovićem.

U ispovijesti koju je dala hrvatskim medijima Severina se takođe dotakla teme "privatan snimak", koja je prati tokom karijere, a zbog koje je, kako tvrdi, svjesna da je povrijedila neke ljude.

Ipak, ne misli da bilo kome, osim osobama koje je sada prvi put spomenula, duguje bilo kakvo izvinjenje.

"Želim da poručim mladim djevojkama da budu oprezne i da paze što čine. Svjesna sam da postoje tri osobe koje sam time povrijedila, i želim da im se izvinim. To su djeca i supruga mog partnera iz tog videa. To su jedine osobe kojima se ja moram izviniti", izjavila je Severina za H-alter i otkrila kako želi da upravo ona bude ta koja će sa sinom podijeliti svoje greške iz mladosti.

Dodaje da je iznenađujuće da od te 2004. do danas niko nije spominjao patnje te djece, a svi su sada jako zainteresovani kako će to doživjeti njen sin koji u to vrijeme nije bio ni rođen.

"Svjesna sam da će se moj sin kad-tad u životu s time sresti i imam to na umu od početka. Kada procijenim da je vrijeme, sama ću mu to reći i htjela bih da to čuje od mene. Rado bih citirala mudrijeg od sebe, filozofa koji kaže da kazna koja je veća od zločina jeste sama zločin", istakla je Vučkovićeva.

Podsjećanja radi, privatni snimak Severine Vučković i Milana Lučića isplivao je u javnost 2004. godine.

Zbog skandala koji je potresao region, pjevačica se povukla iz javnosti neko vrijeme, a nerijetko je izjavljivala da je ta afera toliko pogodila da je tražila pomoć psihologa.

