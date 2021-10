Zaražena i trogodišnja ćerkica: Kloi Kardašijan drugi put dobila koronu - drama u domu popularne bogatašice!

Poznata rijaliti sestra pozitivna na koronavirus - s ćerkicom Tru u izolaciji

Rijaliti zvijezda Kloi Kardašijan i njena trogodišnja ćerka Tru zaražene su koronavirusom.

Kloi je već imala koronu prošle godine, što su gledaoci rijalitija "Keeping up with the Kardashians" i vidjeli u jednoj epizodi, a sada je njena objava na mrežama zabrinula sve pratioce.

"Samo sam željela da vas obavijestim da smo Tru i ja pozitivne na kovid. Imala sam brojne zakazane obaveze koje ću sada, nažalost, morati da otkažem. Srećom, vakcinisana sam, pa će sve biti u redu. Bićemo u karantinu i poštovaćemo sve mjere. Molim vas, čuvajte se", napisala je Kloi na Tviteru, nakon čega su brojni pratioci pisali da ih obavijesti u kakvom se stanju nalazi njena ćerkica i poželjeli im brz oporavak.

