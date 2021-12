Milena Dravić je zauvijek ostala u srcu prvog muža, tvrdi da je nju najviše volio.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Milena Dravić bila je dama o kakvoj su mnogi sanjali, ali do kraja života voljela je svog Gagu, kolegu i parnera Dragana Nikolića. Njihovoj ljubavi su se divile sve generacije, ali malo ko zna da Dragan nije prvi muškarac koji ju je fascinirao.

Prije Gage Milena je imala čak dva braka, a njen prvi suprug bio je reditelj Puriša Đorđević.

Milena i Puriša su se zavoljeli dok su bili mladi a njihov brak trajao je nekoliko godina. Puriša je zauvijek ostao zaljubljen u divu našeg glumišta, a evo kako je govorio o njoj:

"Najvažnije u životu je da se ne plašiš. Ja se nikada ničega nisam plašio, blisko mi je ono što je govorio Niče - nije suština u tome da smo bili živi, nego kako smo živjeli. Viđam ljude koji su nasmijani i srećni, ponekad sretnem i one bogate. Ali, i jedni i drugi uvijek imaju strah koji ne mogu da shvate - prvi se plaše nesrećnih, jer misle da je nesreća "zarazna", a bogati se, po istom principu, plaše siromašnih. Čovjek ne smije da se plaši ni kad ostane bez kinte, ni kad ima milione, ni kad ostane bez ljubavi, ni kad ima ljubav. Ljubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dan-danas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Da li vjerujete da se od tada još nisam opametio? Ali, od svih žena koje sam poznavao i koje sam volio, još uvijek jedino i najviše volim Milenu Dravić", govorio je on.

Puriša Đorđević (levo) - reditelj, scenarista i prvi muž Milene Dravić.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Poslije braka sa Purišom Milena je odlučila da sudbonosno "da" izgovori i reditelju Vojislavu Kokanu Rakonjcu. Bili su ubraku do 1969. godine, kada je Vojislav preminuo.

Milena je pravu sreću i ljubav za cijeli život pronašla tek sa kolegom Draganom Nikolićem.

Vidi opis Prije Gage je imala dva braka: Ovo je prvi suprug Milene Dravić, vječno je ostao zaljubljen u nju (FOTO) Dragan Nikolić - 20. 8. 1943. dragan nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Predrag Vujić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/P.J. Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kinoteka/Promo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Zorana Pavić/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 8 8 / 8

(Mondo)