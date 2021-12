Sramno ponašanje Džibonija: Popeo se na sto pa skakao po hrani! Fanovi skamenjeni, a evo kako je pokušao da se opravda

Pjevač je šokirao ponašanjem.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/printscreen/@tetrapak_vino

Zlatan Stipišić Džiboni (53) našao se na meti kritika korisnika društvenih mreža, kada je u javnost isplivao snimak njegovog skandaloznog ponašanja na nastupu u Zagrebu.

Njega je, reklo bi se, previše ponijela pjesma i atmosfera, pa se u jednom trenutku popeo na sto i počeo da gazi po hrani koja je bila servirana.

Šokirana publika odmah je reagovala, uzeli su telefon i počeli da snimaju kako pjevač skače po pršuti, siru i ostalim namirnicama.

"Ne znam šta je tužnije, ekipa koja mu aplaudira, podržava i snima dok on gazi po hrani ili on sam koji to radi! Božić u pravom duhu Božića", napisala je jedna korisnica društvenih mreža ispod fotografije na kojoj pjevač gazi po stolu.

halo policija gibonni pjeva i gazi po hrani i tanjurimapic.twitter.com/1CzRduBZvv — Maja (@tetrapak_vino)December 21, 2021

Ubrzo nakon što je ovaj incident ugledao svjetlost dana, Džiboni se oglasio povodom svog ponašanja.

"Nemam nikakvo opravdanja, mogu samo da kažem da mi je žao i da se izvinjavam svima. Mene često ponese atmosfera, dogodi se neka vrsta hira. Tako često uđem među publiku, dešavalo mi se i da se popnem i na sto, ali ovako nešto ne", rekao je Džiboni za Večernji list i dodao kako je mislio da je večera odavno gotova.

"Prvo sam se popeo na stolicu, bilo mi je nisko, pa sam se popeo na sto. Odjednom sam ugazio u dvije "fete" pršuta, pa onda i kuglof. Tada se nisam obazirao, ali danas kad gledam snimke stvarno mi je žao. Nisam "derle" da ne shvatam situaciju. Pa ja bih prvi rekao "ovaj nije normalan", da se radilo o nekom mom kolegi", rekao je pjevač.

Džiboni

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

On je zatim pokušao da se izvini za ovaj užas:

"Znam da grubo izgleda i nema tu nikakvog opravdanja. Žao mi je! Ako sam nekoga uvrijedio, izvinjavam se! I ako sam zaslužio da se o tome piše, neka mi bude. Razumijem ljude i njihove reakcije kad vide te slike, isto bih i ja reagovao", rekao je Džiboni za Jutarnji list i dodao:

"To što se dogodilo nije bilo namjerno. Kad sam se popeo na sto, stvarno nisam očekivao da će na njemu biti hrane", zaključio je muzičar.

Pogledajte kako je pjevač gazio po stolu:

(Mondo)