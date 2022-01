Jelena Đoković iznijela detalje o mužu i djeci, evo kako se u njihovoj kući slavi Božić

Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića otkrila je kakav je Novak kao otac ali i kako se u njihovoj kući slavi Božić.

Izvor: Profimedia/Matthew Stockman

Jelena Đoković i njen suprug Novak privlače veliku pažnju javnosti, kako na poslovnom tako i na privatnom planu, a ona je za Kurir progovorila o Božiću, porodici i odrastanju njihovih nasljednika.

Jelena je otkrila da je njima vrlo teško da organizuju Božić porodično, ali da se trude koliko je to moguće da ispoštuju sve običaje.

"Praznike smo do sada najčešće provodili na putu, u hotelu, jer Novaku počinje sezona već prvih dana januara. Zato nam je bilo bitno da na taj dan poštujemo tradiciju zajedništva i podrške članu kome je to najpotrebnije. To je za našu putujuću porodicu vrlo važno. Nerijetko nas je obradovao titulama i pobjedama na Božić, što je nama bilo vrlo simbolično", rekla je Jelena, a onda otkrila i čemu se Stefan i Tara najviše raduju za praznike.

"Prošle godine smo uspjeli da proslavimo sa tatom Božić u kućnoj atmosferi, jer je Novak kasnije putovao u Australiju. Ispoštovali smo većinu običaja, od pijukanja i traženja "slatkog blaga" u slami, do položajnika, badnjaka i česnice. Djeca su baš uživala i raduju se Božiću. Pitali su me da li će opet pijukati, izgleda da im je to bilo najdraže. I ja se radujem Božiću, sada su oboje odrasli dovoljno da i sami učestvuju u pripremama, pa će nam svima biti milije.

Jelena i Novak Đoković

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Supruga prvog tenisera svijeta otkrila je i ko je u njihovoj kući zadužen za čitanje bajki pred spavanje.

"Oboje smo zaduženi za sve, možda Novak čak i više, kad je tu. Tada se tiho povučem i pustim Novaka da preuzme sve te slatke momente jer znam koliko su dragocjeni, a on to oberučke prihvati. Klinci obožavaju knjige. Od kad je pošao u školu, Stefan je prešao na druge knjige koje čitamo po poglavljima pred spavanje, a Tara još uvijek voli ilustrovane priče. Vole bajke, poučne priče, priče o životinjama", zaključila je Jelena.

(Mondo)