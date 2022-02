Glumica podržala pokret #nisisama, mediji objavili da je bila zlostavljana

Glumica Jasna Đuričić je juče u kratkom obraćanju na svom Instagramu pružila podršku ženama koje su bile zlostavljanje, ali i pokretu "Nisam prijavila".

"Nisam prijavila jer me je bilo sramota. Sada me je sramota što me je bilo sramota. Mučno mi je da čitam sve ovo, jer kao da prolazim sve ponovo. Svaka čast onima koji govore, jer znam koliko hrabrosti treba za to. Sve su to mali koraci ka jednoj velikoj slobodi da se kaže", objavila je juče na storiju nakon čega su mediji prenijeli da je zlostavljana.