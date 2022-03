Preminuo bubnjar benda Foo Fighters: Pronađen mrtav u hotelu (FOTO, VIDEO)

Preminuo bubnjar benda Foo Fighters, Tejlor Hokins.

Izvor: YouTube/60 Minutes Australia

Bubnjar benda Foo Fighters, Tejlor Hokins, preminuo je iznenada u 51. godini. Bend je vijest potvrdio na Tviteru.

"Naša porodica je slomljena zbog tragičnog i prevremenog odlaska našeg voljenog Tejlora. Njegov muzički duh i zarazni smijeh živjeće s nama zauvijek. Naša srca su uz njegovu suprugu, djecu i porodicu i molimo da njihova privatnost bude tretirana s najvećim poštovanjem u ovom nezamislivo teškom trenutku", saopštio je bend.

Uzrok smrti još uvijek nije saopšten, a bend se u trenutku tragedije nalazio na turneji po Južnoj Americi. Hokins je pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Bogoti.

Hokins nije bio "originalni" bubnjar benda, jer je najprije za bubnjevima bio Vilijam Goldsmit. Ali tokom svađa između članova na snimanju albuma "The colour and the shape", Goldsmit je napustio grupu i Tejlor im se pridružio 1997. godine.

Od bubnjara su se oprostili mnogi poznati muzičari, među kojima frontmen Rage Against The Machine, Tom Morelo, bubnjar grupe Dream Theater Majk Portnoj i drugi.

Foo Fighters - "The pretender" Izvor: YouTube/Foo Fighters

Tejlor je bio oženjen i imao je troje djece, i ranije se borio sa zavisnošću.

U avgustu 2001, predozirao se heroinom zbog čega je dvije nedjelje bio u komi, i nakon toga je rekao da je prestao da konzumira narkotike.

Bend je nedavno predstavio svoj film "Studio 666", pogledajte insert.

(MONDO)