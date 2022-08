Britni konačno progovorila: Otac je manipulisao sa mnom, plašila sam ga se

Svjetski poznata pop zvijezda Britni Spirs otvorila je dušu nakon što je poslije više od jedne decenije oslobođena starateljstva njenog oca Džejmija.

Poslije 14 godina Britni Spirs je u novembru prošle godine oslobođena starateljstva koje je omogućilo njenom ocu Džejmiju da kontroliše svaki aspekt njenog života. Strani mediji su ranije prenijeli i da bi Britni mogla da tuži oca s kojim je prekinula komunikaciju, jer ju je navodno tokom svih tih godina tajno snimao i prisluškivao. Pop zvijezda je sada sa pratiocima na svom Jutjub kanalu otkrila pozadinu svega onoga kroz šta je prolazila prethodnih godina.

Britni tvrdi da su njeni roditelji Lin i Džejmi Spirs učestvovali u zavjeri kako kako bi preuzeli kontrolu nad njenim finansijama nakon što je 'jedna žena predstavila ideju Spearsinom ocu' 2008. godine, još prije nego što je pjevačica i bila hospitalizirana. Pjevačica je istakla i da je njena majka pomogla ocu u realizaciji plana, a Lin sa kojom je ćerka takođe prekinula komunikaciju, se oglasila u komentarima.

Lin je u poruci napisala kako je uvijek htjela samo najbolje za svoju ćerku, te da je utučena što Britni ne razgovara sa njom. Iako je trošila milione dok je imala starateljstvo, uvijek je naglašavala da joj nikada ne bi okrenula leđa.

"Britni, cijeli život trudila sam se da podržim tvoje snove i želje! Dala sam sve od sebe da ti pomognem u nevoljama. Nikada ti nisam i neću ti okrenuti leđa", napisala je Lin, koja je trošila Britnine milione tokom starateljstva i poručila da je utučena jer nemaju komunikaciju.

U snimku, Britni tvrdi da je Džejmi pažljivo osmislio njenu prisilnu hospitalizaciju, kao i da ona nije imala u krvi nedozvoljene supstance, kako se to ranije prisalo.

Godinama je oklijevala da otkrije istinu, ali kako kaže, sada se ničega ne boji. Prisjetila se bolnih trenutaka koje je doživjela na vrhuncu muzičke karijere, ali i perioda kada je bila zatvorena u kući i kada joj je bilo zabranjeno da se viđa sa prijateljima.

Kako je objasnila, dan prije prisilne hospitalizacije probudila su je tri helikoptera koje je angažovao njen otac, a na sve ovo ju je upozorila majka, ali Britni tada nije razumjela o čemu se radi. Četiri sata kasnije, ispred njene kuće bilo je više od 200 paparaca, kako tvrdi, koji su je snimali kroz prozor ambulantnih kola dok su je držali u kolicima. Spearsova tvrdi da sada zna da je to bio plan koji je pažljivo osmislio njen otac kako bi preuzeo kontrolu nad njenim finansijama.

"Sve je bilo namješteno. Bila sam uplašena, ništa od toga mi nije imalo smisla. Sjećam se kada je prvi put rekao: 'Ja sam Britni Spirs i ja odlučujem', na što sam ja rekla 'Onda dobro'", prisjetila se očeve kontrole.

"Morala sam da učinim ono što mi je bilo rečeno. Rekli su mi da sam debela i da svaki dan moram da idem u teretanu. I jednostavno, učinili su da se osjećam kao ništarija.I prihvatila sam to jer sam se bojala. Jednostavno me više nije bilo briga jer nisam mogla da idem gdje sam htjela. Nisam mogla da imam svoj novac. I to je bilo demoralizirajuće. Nisam imala privatnost. Kako su uspjeli to? I šta sam, napravila da to zaslužim? Nisam mogla ni da pušim cigarete, ljudi koji čekaju smrt mogu da puše cigarete", rekala je bijesno Britni i dodala da nije smjela imati ni ključeve svog automobila.

Kako je objasnila, radila je sedam dana u nedjelji, a svaki njen korak se pomno pratio:

"Radila sam sedam dana u nedjelji, nijedan vikend nije bio slobodan. Radno vrijeme mi je bilo od osam od šest, a ponekada bih u devet uveče mogla da pogledam film".

Ali to nije sve. Britni je u snimku otkrila i da je bila prisiljena da se skida pred drugima, a zatim i da je bila prisiljena da ode u drugu ustanovu za mentalno zdravlje početkom 2019. godine, jer se usprotivila plesnom pokretu tokom svoje probe. Kada ostane kod kuće i pokuša da se suprotstavi Džejmiju, on je ućutka, govoreći joj da će izgubiti ako ode na suđenje. Navodno joj je rekao da ima više ljudi na svojoj strani nego ona, da on ima advokate, a ona ne i da se ne usuđuje da mu se usprotivi.

Spirsova je nedavno treći put stala na "ludi kamen" i rekla "da" svom 11 godina mlađem izabraniku Semu Asgariju, dok je njen bivši upao na imanje na dan vjenčanja i napravio skandal zbog kog je morala da reaguje policija.

Britni je sve šokirala kada je na Instagramu objavila snimak na kom je skroz gola!