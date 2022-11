Selena Gomez na meti kritika: U dokumentarcu nije ni pomenula drugaricu koja joj je donirala bubreg

U dokumentarcu o životu pjevačice i glumice Selene Gomez "Selena Gomez: My Mind and Me" ne pominje se jedna važna osoba - djevojka koja joj je donirala bubreg i spasla život.

Izvor: Instagram/ selenagomez

Pomenuti dokumentarac prikazuje posljednjih šest godina života Selene Gomez, kao i njenu borbu sa lupusom, autoimunom bolešću koja uzrokuje da prirodna imunološka obrana tijela napada zdravo tkivo.

Zbog lupusa je Selena Gomez 2017. imala transplantaciju bubrega, borila se sa depresijom i bipolarnim poremećajem. Humani gest njene bivše prijateljice i koleginice Franče Rajze zadivio je mnoge, a pjevačica je godinama nazivala sestrom.

Međutim, u filmu nema ni riječi o Franči. A Selena je kao jedinu pravu prijateljicu u intervjuu za američki magazin Rolling Stone navela Tejlor Svift.

"Nikada se nisam uklapala u kul grupu slavnih djevojaka. Moja jedina prijateljica u toj industriji je zapravo samo Tejlor", rekla je Selena, koja je zatim pričala o borbi sa bolešću i transplantaciji, bez pominjanja Franče.

Iznevjerena prijateljica podijelila je izjavu Selene Gomez o Tejlor Svift uz komentar: "Zanimljivo", a zatim je otpratila sa Instagrama.

Selena je zatim objavila video na TikToku u kojem govori o tom potezu i kaže: "Žao mi je što nisam spomenula baš sve osobe koje poznajem", čime je još više razljutila javnost.

Franča je ljetos pričala koliko joj je doniranje bubrega promijenilo život:

"Budući da imam jedan bubreg koji funkcioniše i on deluje kao filter za moje telo, moram da pazim šta jedem i ne mogu da unosim mnogo proteina. Dosta jedem, ali moram dosta i da žvaćem hranu što mi otežava ishranu i ne mogu da se ugojim".

Rajsa je zamjerala Seleni što se nakon operacije vratila alkoholu. Šta god da se desilo među njima, potez Selene Gomez negativno je iznenadio mnoge.

(MONDO/Kurir.rs)