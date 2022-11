Goga Sekulić privedena na aerodromu u Njemačkoj zbog lažne bombe

Goga Sekulić napravila je veliki problem na aerodromu u Hamburgu, a policija je odmah reagovala.

Pjevačica Goga Sekulić koja je jednom prilikom priznala da je provela 24 sata u hrvatskom zatvoru, privedena je prošle nedjelje na aerodromu u Njemačkoj zbog sumnje da je pokušala da prošvercuje bombu, prenosi Kurir! Kad je prolazila carinsku kontrolu i predala prtljag, na monitoru se oslikala figura eksplozivne naprave. Sistem je počeo da pišti i nastao je haos, a policija je odmah reagovala.

Kako se navodi opkolili su Gogu, a ostale putnike udaljili. S obzirom na to da je bilo i naših ljudi, čuli su kad je službenik rekao da sumnjaju na eksplozivnu napravu, neko je viknuo "bomba". Putnici koji su bili na letu počeli su da beže, a Sekulićeva je pokušavala da im objasni o čemu se radi. Iako je uvjeravala policiju, oni nisu željeli da je slušaju, već su je u pratnji odveli u posebnu prostoriju.

Sve torbe detaljno su joj pregledali, a onda su sekli celofan kojim je obložila stalak. Pjevačica im je pokazivala fotografije da je na njemu metalni ukras. Ipak, policajci su morali da ispoštuju proceduru i kad su je raspakovali, stalak su poslali na provjeru. Sekulićeva se uspaničila najviše zbog ljudi koji su u nju gledali izbezumljeno. Zbog nje je let kasnio, a malo je falilo i da se otkaže. Pjevačica se ovim povodom oglasila.

"Odakle vam ta informacija? Ko vam je to rekao? To nije istina", rekla je prvobitno bijesna pevačica. Međutim, promijenila je ploču kad je čula da postoji potvrda sa aerodroma - "Ne želim da me predstavljate kao teroristu u javnosti! U pitanju je nesporazum. Ne želim da širim temu oko nečega čemu ne treba pridavati značaj. Zauzeta sam obavezama oko nove pjesme. To je uobičajena procedura koja se često dešava, nema potreba da se o tome piše", objasnila je ona.