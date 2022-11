Srpska glumica otkrila detalje: Kako se snimaju scene S*KSA

Glumica Ivana Dudić bila je gošća emisije "Realna priča" na Kurir televiziji gdje je svima otkrila kako izgleda neprijatno snimanje eksplicitnih kadrova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ivana Dudić, koja je nedavno otkrila da "nema problem da snima škakljive scene", pojavila se na jednom prestoničkom događaju u stajlingu koji je otkrio da nema problem ni da se pojavi bez grudnjaka. Glumica je dobro poznata i po svojim eksplicitnim scenama u kojima je glumila, a sada je do detalja otkrila kako se te scene izvode.

Kako bi to bliže objasnila glumica je uzela za primer jednu eksplicitnu scenu sa glumcem Milošem Đurovićem iz dobro poznate serije "Crveni mjesec".

"'Crveni mjesec' kada sam snimala, snimala sam sa svojim kolegom sa klase Milošem Đurovićem sa kojim sam imala takav lav-hejt rilejšnšip privatno gdje se 5 minuta volimo pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mjesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali", rekla je Ivana Dudić i dodala:

"Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja 'hajde uhvati ga', 'ajde, povuci je' i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano", istakla je glumica.

Pogledajte 02:11 OVAKO IZGLEDA SNIMANJE EKSPLICITNIH SCENA! Ivana Dudić o kadrovima s*ksa s kolegom: Reditelj mi govori "HAJDE, UHVATI GA" Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

Glumica je ranije otkrila da scene golotinje "prelaze granice običnog posla. Glumački poziv nije običan, normalan posao, kakav mnogi rade. Međutim, svako ko pristane da bude sa glumcem ili glumicom, pristaje na tu vrstu slobode, uslovno rečeno, jer to nije nešto što bih ja radila sada ovde, nego zato što je to zapisano u scenariju. Tako da mislim da sve može uz dogovor da se riješi", rekla je Ivana.

Ivana je rekla i da li smatra da je zbog škakljivih scena glumcima potrebno više samopouzdanja: "Ja to posmatram kao svoj posao za koji sam se odlučila. Poziv glumca je naprosto ekstrovertan i eksplicitan. Dajem vam sebe u svim mogućim i nemogućim okolnostima, situacijama, emocijama. Možda mi je čak teže da se ogolim emotivno, nego da vam se ogolim fizički. Ljudi to skidanje uvek površno shvataju. Mnogo je teže odraditi neku dramsku scenu nego se skinuti pred kamerama".

