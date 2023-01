"SKLONI MI TAJ PRST S LICA": Princ Hari otkrio šok detalje SVAĐE Megan i Vilijama: "Imaš bebeći mozak zbog hormona"

Memoari vojvode od Saseksa, nazvani "Spare" (Rezerva) koji su objavljeni u Španiji, otkrili su brojne javnosti nepoznate informacije iz života britanske kraljevske porodice, koju su Hari i Megan napustili 2020. godine.

Nakon serijala "Hari i Megan" koji je mnoge šokirao, mlađi sin kralja Čarlsa je u autobiografiji otkrio kako ga je brat, princ Vilijam jednom prilikom napao zbog Megan Markl, a sada se prisjetio jedne porodične posjete kada su pokušali da izglade odnose. Nakon medenog mjeseca, princ Hari i Megan su odlučili da odu u posjetu Vilijamu i Kejt kako bi pokušali da mirnim putem riješe brojne nesuglasice, ali susret iz 2018. godine koji je trebalo da uz čaj i keks riješi sve njihove probleme stvorio je još veći jaz među braćom.

Kako je Hari napisao, Megan je odmah po ulasku u dom Vilijama i Kejt ostala "otvorenih usta" kada je vidjela skupocjeni namještaj i vrijedne dragocjenosti, dok je u tom trenutku njihov dom bio opremljen nameštajem iz Ikee. Razgovor je tekao donekle mirnim tonom dok Megan nije pomenula temu njihovog napetog odnosa insistirajući na tome da je sve pošlo nizbro kako se Hari sve više zbližavao s njom. Tenzija je porasla i kada se potegla priča da je Megan navodno željela da iskoristi Kejtine veze u modnoj industriji, iako je sama tada već imala svoju modnu liniju.

Sve je "eksplodiralo" kada je Kejt tražila izvinjenje od Megan jer ju je uvrijedila kada joj je rekla da je njen "mozak bebeći zbog hormona". Hari je objasnio da je Megan aludirala na njene hormone zbog nedavnog porođaja. Megan je u početku rekla da ne može da se sjeti, ali je potom dodala: "Sjećam se, zaboravila si nešto, a ja sam rekla da nije važno, da je to zbog trudnoće. Zato što ste upravo dobili dijete. Zbog hormona".

Kejt joj je poručila da one nisu dovoljno bliske da bi joj se ona tako obraćala, a Megan je objasnila da ona tako razgovara sa svim svojim prijateljima. Kako se navodi Vilijam je tada skočio uperio prst u Megan i poručio - "Ove stvari se ovdje ne rade", a ona mu je odgovorila - "Ako nemaš ništa protiv, skloni mi taj prst s lica".

Braneći svoju suprugu Hari je napisao - "Meg je rekla da nikada nije namjerno uradila ništa da uvrijedi Kejt i da ju je, ako jeste, molila da joj to kaže kako bi mogla da izbjegne da se to ponovi". Hari i Megan su tada odlučili da je najbolje da prekinu dalji razgovor kako ne bi došlo do još gore svađe, pozdravili se i otišli kući.

