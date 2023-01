Karleuša o ulasku u rijaliti - "Najgore iskustvo u životu!"

Pjevačica Jelena Karleuša se nakon posta o rijalitijima u Srbiji prisjetila svog učešća

Izvor: Instagram

Prije 14 godina, pjevačica Jelena Karleuša je ušla u VIP izdanje rijalitija Veliki Brat, koji se tada emitovao na Pink televiziji. Jelena, koja je tada bila u drugom stanju sa drugom ćerkom, pridružila se ekipi u kojoj su bili pokojni reper Dalibor Andonov Gru, Filip Kapisoda, Dragan Marinković Maca koji se šalio da je dijete njegovo, ali i Miki Đuričić s kojim se isto veče posvađala.

Nedavno je Jelena dala svoje mišljenje o rijaliti učesnicima u Srbiji, nazvala ih "ljudima sa margine", a sada se prisjetila i učešća u Velikom Bratu.

"Bila sam 24 sata u VIP Veikom bratu, kada je bio najpopularniji, najgledaniji rijaliti na planeti i kada su u rijaliti ulazile najveće i najintrigantnije zvijezde. Bukvalno su se otimali ljudi sa vrha da budu tamo. Ja sam ušla na jedan dan i to je moje najgore iskustvo u životu. Sjećam se da sam ušla u jednu tajnu sobu i producent koji je trebalo da otvori ta dupla vrata i da me pusti da izađem je stao ispred vrata i počeo da me ubjeđuje da ostanem, da je strašna gledansot i da ostanem još jedan dan. Ja sam bila u kućnoj haljini i bosa, svom snagom sam ga gurnula, trudna, da se pomjeri da izađem iz tog pakla. S druge strane, moja majka je bila u rijalitiju, ona je uživala u tome. Ali ona je bila velika dama i gospođa i svi su je upoznali kao divnu ženu, sa drugačije strane", rekla je Jelena za Telegraf.

Podsjetite se i Jelenine svađe s Mikijem Đuričićem, koji ju je pitao "zašto i dalje pjeva kada je puna para":