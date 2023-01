SA BRENOM POD RUKU I PRAVAC KOKTELI: Ko je djevojka od koje se pjevačica NE ODVAJA?!

Lepa Brena i Iva Banićević se ne odvajaju, a svi se pitaju ko je djevojka koja na mrežama privlači veliku pažnju.

Samo jedan pogled na profil Ive Banićević na Instagramu dovoljan je da vidite koliko obožava Lepu Brenu. Čini se, i pjevačica nju. Svaka druga fotografija pokazuje njihove zajedničke trenutke - uživaju u večerama, koktelima i poziraju u glamuroznim izdanjima. Bile su u Zagrebu, Majamiju, Štutgartu, a svi se pitaju ko je ova djevojka i zašto su Brena i ona toliko nerazdvojne.

Iva Banićević je takođe pjevačica, a trenutno nastupa u bendu Lepe Brene. Bila je prateći vokal mnogim velikim muzičarima sa naših prostora. Učestvovala je na Evroviziji, nastupala je sa grupom Balkanika i sa pjevačicom Aleksandrom Radović. Inače, Iva je unuka glumca Petra Banićevića. Igrao je u dvadesetak filmova i više od 50 televizijskih drama i serija, a znamo ga kao doktora Vulovića iz "Srećnih ljudi".

"On je bio moj ulaz u umjetnost. Zajedno smo, iako sam bila relativno mala, gledali balet dosta pojačanog zvuka, netremice… Pravio je predstave ni od čega. Imao je za mene strpljenje i blagost, pričao mi je priče, čitao knjige… Imali smo naš svijet, koji sam tako voljela. Bio je topao, pun ljubavi, obožavao me je i to sam mogla da primijetim u svakoj njegovoj riječi, gestu i osmijehu", govorila je za medije Iva.

Očekivano, Iva ima samo riječi hvale za Lepu Brenu.

"Zaista je veliki profesionalac. Ujedno, ona je snažna, duhovita i topla osoba. Uživam radeći sa njom", rekla je Iva jednom prilikom. Inače, ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, a njene fotke broje stotine lajkova. Pogledajte kako se Brena i Iva druže:

