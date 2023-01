Nakon prozivke u "osvetničkoj pjesmi": "Reno" i "Kasio" odgovorili Šakiri (VIDEO)

U svijetu marketinga - ne postoji loš publicitet

Izvor: YouTube/Screenshot

Kolumbijska pop zvijezda Šakira izazvala je reakciju brendova "Kasio" i "Reno" nakon što ih je spomenula u negativnom kontekstu u svojoj novoj pjesmi, koju je izvela na "BZRP Music Sessions #53", što im je donijelo publicitet.

Pop zvijezda raskinula je sa svojim partnerom, fudbalerom Žerardom Pikeom, u oktobru 2022, nakon što ju je prevario sa Klarom Čia Marti. Njena najnovija pjesma, navodno inspirisana njihovom turbulentnom vezom, sadrži oštro aludiranje na njegovo nevjerstvo i neka neugodna poređenja sa njegovom ljubavnicom.

Dva brenda koja su nesvjesno dobila publicitet zbog pjesme su kompanija "Casio" i Renault Twingo. Oni su u Šakirinoj pjesmi upoređeni sa "skupim" konkurentima "Rolexom" i "Ferarijem".

Tekst pjesme "Zamijenio si Ferrari za Twingo, zamijenio si Rolex za Casio" je očigledna aluzija na Pikea, koji je zamijenio Šakiru onim što ona misli da je njena lošija verzija.

U svijetu brendova, međutim, ne postoji loš publicitet. Obe kompanije su ovo iskoristile i odgovorile na pjesmu na uglađen način.

"Reno" se na Tviteru osvrnuo na dio teksta gdje Šakira pjeva: "Vučica poput mene nije za momke poput tebe."

"Za momke i djevojke poput tebe. Pojačajte jačinu zvuka!", piše u tvitu francuskog proizvođača automo-bila.

"Kasio" je čak otišao korak dalje tako što je podijelio objavu na Instagramu za svoj vodootporni sat sa natpisom na španskom: "Nos encanta que esto nos salpique", što u prevodu na srpski znači "volimo da nas ovo poprska". Dio španske riječi "salpique" navodno se odnosi na prezime fudbalske zvijezde Pike.

Prije toga je "Kasio" jasno stavio do znanja da je na strani Pikea jednom zanimljivom fotografijom, na ko-joj je sat i na njemu tužan smajli. Ispod stoji natpis na engleskom jeziku "We are Piqued", što u prevodu znači da je uvrijeđen. Ovo je izazvalo buru na mrežama.

Za razliku od "Kasija", "Reno" je na strani Šakire, što je pokazao objavom na Tviteru, prenosi Bizlife.

"Reno Tvingo će i dalje podržavati Šakiru, kad god i gdje god", stoji na njihovom zvaničnom nalogu.

(MONDO)