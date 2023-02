KAO DA ME JE OŠAMARILA! Saša Popović otkrio kako je izgledao njegov prvi susret s Marijom Šerifović - imala je 15 godina

Saša Popović se prisjetio čuvenog upoznavanja s Marijom Šerifović davne 1998. godine, kojeg se danas sjeća sa osmijehom.

Saša Popović i Marija Šerifović danas su zajedno u Zvezdama Granda, već punih jedanaest godina, a nekadašnji direktor Granda ispričao je kako je izgledao njihov prvi susret. Uvijek se rado prisjeća početaka danas najuspješnijeg muzičkog takmičenja, koje je bez njega nezamislivo.

Mariju je majka Verica Šerifović uvijek vodila sa sobom na snimanja jer je to voljela, a Sašu Popovića je upoznala 1998. godine, kada je bila petnaestogodišnjakinja.

"To nikad neću zaboraviti. Marija je bila klinka i Verica ju je dovela na snimanje, a u toj emisiji je bio pokojni Šaban Šaulić, Vesna Zmijanac, i svi pjevači su dolazi i prolazili sa: 'Dobro veče, direktore'. I sad Verica dovodi Mariju i kaže Verica njoj: 'Ovo je direktor Saša Popović', a zatim meni: 'Da te upoznam, ovo je moja Mara', a ona prođe pored mene i meni samo kaže: 'Zdravo'. Vidi, onako me je ošamarila, kao 'zdravo i žurim'... I ništa, sela pored mene, ja je pitam kako si, a ona gleda i misli se: 'Dobro, matori šta me pitaš'. Bila je frajer od malih nogu i bila je džambas", sa osmijehom je ispričao Saša Popović u emisiji "Zvezde Granda Specijal", a danas za Mariju, kao i ostale kolege, ima samo najljepše riječi, kao i ona za njega.

"Sjećam se da je tad bio ZAM, prvo smo išli u Zemun, a ja sam htjela da idem sa njom (Vericom). Nekad su se emisije snimale u vrijeme škole, druge smjene, i nisam mogla da stignem itd. Mislim, lijepo je danas kada vidim da sam kao dijete tamo išla i gledala sve te neke ljude, asad mogu da se svađam lijepo s njima", našalila se Marija Šerifović.