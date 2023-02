ŽENA OD SULTANA JOJ DONIJELA SLAVU, A PRIJE NJE JE OTPJEVALA DRUGA PJEVAČICA

Tijana Milentijević je lako mogla ostati bez svog najvećeg hita "Žena od sultana", koji je bio namenjen njenoj starijoj koleginici.

Izvor: Instagram/tijanamilentijevic.official

Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, napravila je bum pesmom "Žena od sultana" koja je preko noći postala veliki hit i njena lična karta, a manje je poznato da ju je pre nje otpjevala Slađa Alegro, ali se u pjesmi nije pronašla.

"Pjevala sam mnogo demo snimaka i postoje pjesme koje su mi se dopadale, ali bih to ja nekako čačnula. Ali mislim da svaka pjesma nađe svog izvođača. Recimo sad moj 'Imendan', ne mogu da zamislim da tu pjesmu neko drugi pjeva. Dešavalo se sa pjesmom 'Žena od sultana', koju sam ja otpjevala i demo i prateće vokale i sve, pa je Tijana snimila i postala je čudo prirode. I onda su me svi pitali zašto je ja nisam uzela, zašto sam pustila da ta pjesma ode nekom drugom", otkrila je Slađa Alegro.

"Da li je neko mogao da zamisli mene da pjevam 'Žena od sultana'?! Ja sam dobila taj tekst, jer sam ja zamorče mog producenta. On prvo donese meni, da ja to pregledam i dam sud, i ja sam to pročitala i rekla da je to odlično, ali da ja to ne mogu. Super je sve to, ali ja ne vidim sebe u tom tekstu i ja zaista garantujem da, da sam ja otpjevala tu numeru, ona ne bi ni upola prošla tako dobro, jer se ovde spojilo nekoliko faktora. Od njene mladosti, ljepote i onog spota, ja to ništa ne bih tako uradila i onda bolje da ne čačkam", priznala je Slađa, pa otkrila da zna i da uđe u sukob sa svojim producentom Sašom Nikolićem Šaranom:

"Shvatila sam prije mnogo godina da ja nemam nos za te stvari. Mogu da kažem šta mi se sviđa i u čemu ja lično uživam, ali vjerovatno masu pjesama koje bih ja izabrala, on nikada ne bi. Ali mnogo numera koje je on radio je pokazalo da mu treba vjerovati. Desi se stvarno nekada da ja nešto striktno ne želim i on se trudi da to malo koriguje. Ima dana i kad me slaže. Ja kažem da ne želim da glumim, on kaže nećeš, i ja dođem na set i onda kaže da moram 'ovo i ovo', i ja nemam kud, moram da popustim".

Vidi opis ŽENA OD SULTANA JOJ DONIJELA SLAVU, A PRIJE NJE JE OTPJEVALA DRUGA PJEVAČICA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sharan_allegro/Pink tv Premijera/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/sladja.allegro Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/seka_aleksic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: PRINTSCREEN/ INSTAGRAM SLADJA.ALLEGRO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/sladja.allegro Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/sladja.allegro Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink tv Premijera prinstcreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO/Blic)