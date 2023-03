Rada Manojlović uposlila sestru: Bukirana do kraja godine, otkriveno KOLIKO košta njen nastup!

Rada Manojlović će do kraja godine zaraditi skoro 400.000 evra, a odluka da "sve ostane u porodici" pokazala se kao pun pogodak!

Izvor: ATA Images/G.G.

Rada Manojlović je nedavno otkrila da je prekinula kontakt sa starim saradnicima i da je uposlila sestru, koja joj zakazuje nastupe, a na Tviter nalogu se sada pohvalila da je donijela dobru odluku, jer ima zakazane nastupe sve do kraja 2023. godine.

"Već radi s novim klavijaturistom, ima i svog vozača, a zaposlila je i sestru Maju da joj zakazuje tezge. To je Rada željela da uradi i prije pandemije korone, ali je tek početkom ove godine uspjela da realizuje svoj plan. Zaposlila je sestru, jer je sigurna da je ona nikad ne bi izdala ili prevarila. Podigle su cijenu nastupa, tako da Rada sada najčešće pjeva za 8.000 evra. Cijena zavisi od toga o kakvom veselju je riječ, ali i od toga da li mora da putuje van Srbije", ispričao je izvor blizak pjevačici svojevremeno, a ovim povodom se oglasila i Rada Manojlović.

"Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savjetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najljepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što prije izbacim nove pjesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama. Pričale smo i ranije o mom poslovnom angažmanu, ali imala sam neke privatne obaveze. Sada sve pare ostaju u kući! Neću dozvoliti da iko manipuliše mojom sestrom. Zajedno idemo na nastupe, imamo novog klavijaturistu, kao i vozača koji nas vozi na dalje destinacije", izjavila je pevačica.

S obzirom na to da ima zakazane nastupe do kraja godine, kako piše "Informer", za 47 nastupa po 8.000 evra zaradiće ukupno 376.000 evra, bez bakšiša.

