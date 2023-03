TRI GODINE NAKON RAZVODA NAŠLA NOVOG DEČKA: Srpska pjevačica otkrila kroz šta je sve prošla - Vučem ozbiljne posljedice!

Katarina Sotirović ispričala je kako se nosila sa razvodom od košarkaša Aleksandra Rašića poslije 14 godina braka, a važili su za par s naslovnice.

Katarina Sotirović se prije tri godine razvela od košarkaša Aleksandra Rašića s kojim ima dvoje djece, a bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima. Dva puta su pokušavali da spasu ljubav, ali nije im uspjelo, pa je uslijedio i konačni razlaz. Pjevačica priznaje da je prošla kroz veoma težak period i da joj je trebalo puno vremena da život vrati u normalu.

"Jako brzo smo ušli i u vezu i u brak. Tek poslije, kada su se glave ohladile, shvatili smo koliko smo različiti. Tek kada je krenuo pravi život, da se ne slažemo. On je igrao košarku i nikada nije bio tu, to nije bilo pravo stanje stvari. Sale nikada nije htio da ide na terapije, ja sam išla sama sigurno godinu dana. Išla sam, jer sam došla do momenta da li je moja želja da se razvedem realna. Da li je ispravno to što osjećam. Prije toga nisam bila u braku, nisam imala to kao iskustvo. Ja nisam tamo sjedila i ogovarala njega... Samo je bilo razvedi se... Pomogla mi je da shvatim da se ništa loše neće desiti kada se razvedem", ispričala je Katarina, koja je tek nakon tri godine uspjela da pronađe novu ljubav.

"Iako ne živimo zajedno tri godine, ja vučem ozbiljne posljedice. Nemam vjere u sebe. Kada izađem na binu, ja sam druga osoba. Potpuni kolaps nastaje kada dođem kući i treba da budem s nekim novim. Svašta se skupi i ne mogu da se opustim. To nervira tu drugu stranu i bude problema. Tek prije četiri mjeseca, nakon tri godine razvoda, imam vezu. Trebalo mi je dosta vremena i mnogo je važno da druga osoba ima mnogo razumijevanja za nas koji izađemo iz braka", priznala je i otkrila kada je odlučila da stavi tačku na brak.

"Spakovala sam djecu i samo uputila na Zlatibor. Taj vikend sam provela sa djecom, došla u ponedjeljak kući. Djecu smo stavili da spavaju i on meni kaže da li hoćeš da gledamo neki film. I ja kažem ovo ne može ovako. Nije bilo suza. Ali poslije toga je bila rijeka suza. Samo je bila žal za neuspjehom i krahom", ispričala je Katarina Sotirović u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.