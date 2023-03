OTAC JE TUKAO, MAJKA JOJ UKRALA 100 MILIONA DOLARA: Šok priznanje poznate pjevačice - U dugovima sam, nemam ni za hljeb!

Pjevačica koja nastupa pod umjetničkim imenom Džul (Jewel) otkrila u podkastu da je u teškoj finansijskoj krizi zbog majke koja ju je opljačkala

Izvor: YouTube/Jewel

Pjevačica Džul (48), koja je četiri puta bila nominovana za Gremi nagradu i koja je prodala skoro 30 miliona albuma, otkrila je gostujući u jednom podkastu da je u dugovima, jer ju je majka, koja je radila kao njena menadžerka, opljačkala.

Džul je otkrila da je majka Lenedra tokom njene muzičke karijere ukrala 100 miliona dolara. "Nisam stvarno shvatila kakva je moja majka, sve dok nisam napunila 30 nešto godina. Probudila sam se i shvatila da mi je majka pronevjerila sve pare, preko 100 miliona dolara", rekla je Džul i nastavila:

"Imala sam 34 godine kada sam saznala da dugujem tri miliona dolara. Shvatila sam da mi je majka ukrala, shvatila sam da sve što sam mislila o svojoj majci nije istina, to me potpuno slomilo", rekla je ona i otkrila da je u teškoj finansijskoj situaciji, da nije imala za osnovne namirnice ni hljeb, ali i ispričala da je izabrala majku za menadžerku kako bi je ponovo uključila u svoj život.

"Roditelji su mi se razveli kada sam imala 8 godina i otišli smo da živimo sa tatom. Niko mi nije rekao da je to zato što moja mama nije željela da bude majka. Napustila nas je, pa je tata preuzeo odgajanje nas. Tada to nisam znala. Moj otac je bio ovaj nestabilni alkoholičar koji me je udarao. Moja mama je izgledala kao suprotnost. Bila je smirena, nikada nije vikala, očigledno me nikada nije udarila. I nisam shvatila da sam na neki drugi način zlostavljala".

Pjevačica je podnijela krivičnu prijavu protiv majke i za sada čeka rješenje ovog slučaja.