Marija Šerifović primila ŠOK PONUDU

Marija Šerifović u potrazi za pjesmama za novi album, a dio ponude izveo ju je iz takta.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Marija Šerifović prije nekoliko dana odlučila je da obraduje svoje pratioce, naročito talentovane i kreativne mlade ljude koji bi napisali pjesmu za nju.

Pjevačica je otvoila konkurs, te naglasila da će svaku ponuđenu numeru preslušati u nadi da će izborom pomoći nekome ko zaista ima dar za kreiranje muzike. Ipak, u ponudi su se našle pjesme koje su Mariju iznenadile. O tekstovima najzastupljenije i moderne muzike danas Šerifovićeva ne misli ništa dobro, te ju je vrlo iznenadilo kada su joj i takve pjesme stigle na mejl.

"Moj dan se upravo završio i ušla sam u mejl i vidim stotine njih. Sad naravno, moram da uhvatim neki red, ali samo jedna mala rakcija... Znači, dobijam pjesme to diskoteke, separei, bijelo - jeste bolesni vi?! Potražite, idite u bolnicu i kažite: 'Dobar dan, treba nam ljekar za glavu' i to je to", započela je, pa nastavila:

"Na stranu što inače o tim tekstovima i muzici mislim sve najgore... Šta je s mozgom da tako nešto meni šalješ?", rekla je vidno iznervirana Marija.