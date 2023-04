Rasprodaja: Milica Dabović prodaje polovnu odjeću i KORIŠTEN donji veš

Bivša košarkašica Milica Dabović na svom storiju objavila slike polovne garderobe na prodaju, među artiklima i donji veš koji je nosila na snimanju fotki za sajt za odrasle

Izvor: Instagram / stefanovamama13

Bivša košarkašica i reprezentativka Milica Dabović, već neko vrijeme se bavi prodajom nošenih stvari koje se prodaju po niskim cijenama, a među artiklima se često nađu i stvari iz njenog ormara.

Osim trenerki i šortseva koje je nosila tokom reprezentativnih dana, na njenom storiju je sada osvanula slika donjeg veša - grudnjaka, gaćica i haltera, s tigrastim printom. Pored ovog, Milica je objavila da prodaje i žuti komplet donjeg veša, a pretragom njenih Instagram fotografija, vidi se da je komplete nosila na snimanju provokativnih fotki za sajt za odrasle.

Milica je ranije, pred velikim brojem ljudi koji negativno komentarišu njenu odluku da se slika za Onlifens, branila svoje "pravo da radi šta hoće i pritom zarađuje", ali ovog puta je problem činjenica da je donji veš nošen. Pojedini su na Instagramu ove komade nazvali "original Onlifens", a kako izgleda pogledajte ovdje:

Milica se i prošle godine našla na meti osuda zbog prodaje nošenih gaća, a sve koji su negativno komentarisali njen oglas, nazvala je "budalama":

"Riječ je o plavom, biciklističkom šortsu. To uopšte nisu gaće i taj komad odjeće nije moj. On pripada jednoj djevojci i ja sam samo objavila na svom Instagram profilu. Više me ne dotiču komentari iskompleksiranih, besposlenih ljudi koji nemaju šta da rade, pa pljuju po Tviteru", rekla je Milica i nastavila da "ima više onih koji je podržavaju".

"Ne nailazim na empatiju kod budala. Mnogo više ima mladih djevojaka i samohranih majki koje me podržavaju nego ovih koji me pljuju. Sada je takvo vrijeme, da se radujemo tuđoj nesreći. Ne znam zašto im ja bodem oči", rekla je tada Milica za Alo.

(MONDO)