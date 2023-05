ZVANIČNO SAM I DALJE UDATA, ALI NE ŽIVIMO ZAJEDNO: Razvodi se Tamara Todevska

Sestra Tijana Dapčević, makedonska pjevačica Tamara Todevska, otkrila da se razvodi poslije 7 godina braka

Izvor: Instagram/tamaratodevska

Pjevačica Tamara Todevska, sestra Tijane Dapčević i nekadašnja predstavnica Makedonije na Pesmi Evrovizije, razvodi se od košarkaša Aleksandra Dimitrovskog poslije 7 godina braka.

Tamara, koja sa košarkašem ima dvoje djece, otkriva da nije "preko noći" donijela odluku da se razvede, ali i da je "dugo živjela u agoniji".

"Jako dugo sam bila u tom nekom 'kavezu', u nekoj agoniji sam živjela, sve se okretalo u neki krug, tako da su iz nekog bijesa izašle te riječi iz mene. Dok sam pisala onda mi se vraćalo šta mi se dešavalo u prethodnom periodu. Riješila sam da napravim prvi korak i izađem iz toga kaveza i kažem ljudima da je to lako, ako to stvarno želiš. To je za sve koji su imali problem sa govorom mržnje, za sve koji su nekad razočarani, pogrešno etiketirani, imali bezizlaznu situaciju", rekla je Tamara i dotakla se svog nedavnog razvoda.

"Oficijalno sam u braku još uvijek, ali ne živimo više zajedno. Mi smo u super odnosu, imamo dvoje djece i slažemo se bolje nego kad smo bili u braku. To je super stvar što smo uradili jedno za drugo ", rekla je pjevačica koja je nakon razilaženja od supruga imala veliku podršku porodice i prijatelja.

"Za sve postoji izlaz, samo treba vjerovati. Ja nisam sama izašla iz toga, tu su prijatelji, roditelji, psiholozi, ne stidim se toga. Najbitnije od svega što sam ja izašla iz tog kaveza".

(MONDO, Grand magazin)