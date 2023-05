JEDE PUŽIĆE I SPAVA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA! Gagi Jovanović sa suprugom pobjegao na PLANINU - Priznao da živi kao GORŠTAK!

Proslavljeni glumac Dragan Gagi Jovanović više od 15 godina svaki slobodan trenutak provodi van Beograda, tačnije u jednom mjestu u blizini Zlatibora.

Glumački par Branka Pujić i Dragan Gagi Jovanović posljednjih godina žive na tri adrese, u Zemunu, na Zlatiboru i u Herceg Novom, a ovakav način života im veoma prija. Najmanje vremena provode u Beogradu, gdje dolaze samo kada je to neophodno, a Gagijevo omiljeno mjesto je njegov dom u Ribnici kod Zlatibora gdje uživa daleko od gradske vreve, okružen pirodom.

Do njegovog imanja ne može da se dođe lako, već zemljani put vodi do kuće koja je ušuškana u hrastovu i bukovu šumu. Pogled iz kuće vodi ka pašnjacima gdje pastiri vode ovce na ispašu, a supruzi je ispunio želju, te par posjeduje i nekretninu na moru u Crnoj Gori. Gagi je priznao da živi kao Gorštak, te da se brinuo kako će se njegova supruga navići na ovakav život.

"Odlučili smo da imamo mir, da živimo sa prirodom, da budemo u prirodi. To smo zajedno shvatili, baš sam pomislio da će to biti teško, da se ona pomjeri iz grada, da ode u šumu, na planinu, da živi sa nekim Gorštakom tamo. Branki se to dopalo, napravili smo naš mali raj na planini. Moralo je tu da bude i mjesta za primorje, Branka to mnogo voli, boravak kraj mora se podrazumijeva", rekao je Gagi Jovanović, a Branka Pujić je istakla da je ponosna na snalaženje u kuhinji.

"Kuvam i spremam na 'smederevcu', tek sad doživljavam svoj vrhunac kulinarskog umijeća. Mama me je učila da spremam pužiće, to ima specifičan ukus kad je u 'smederevcu', evo, pohvali me, Dragane... U punom smo kontaktu sa prirodom", rekla je Branka u emisiji "U krugu porodice".

"Imamo naš mir. Ispod drvene kućice je prostor, tu je sto za bilijar, sto za stoni tenis, pikado, ima tu dosta sportova koji mogu da se igraju. Mnogo toga lijepog je tu, šetnje su tu najljepše od svega", poručio je Dragan Jovanović, a Branka je dodala: "Slušamo ploče, kad se najedemo projice. Imamo kasete, božanstvene neke, nikad nismo toliko plesali kao na Zlatiboru".

Gagi je istakao zbog čega ga više ne privlači toliko gradski život - "Moderan život je usmjeren na neke uloge, svi igraju neke uloge. Svi su neko drugi, užasno im je važno kako ih vide drugi. Umjetnost je došla u problematičan period, skoro da je biznis, a ne umjetnost. Sve te neke stvari su me udaljile od modernog. Ja sam sam sebi najveći kritičar, strog sam kritičar. Izgubio sam želju za prikazivanjem, za novcem, za karijerom, sve to što se desilo sa pametnim telefonima, ja i dalje imam Nokiju onu za poruke, to je to", zaključio je Gagi za gorepomenutu emisiju.

U jednom intervjuu Gagi je opisao kako je izgledao njegov susret sa lisicom, koja je došla da ga posjeti. Došla je u njegovo dvorište, a on ju je ugostio tako što ju je primio u dom i spavao sa njom nekoliko dana. Poslije toga ju je pustio, a često se dešava da mu dođe u posjetu.

Voli da vozi svoj motor do centra mjesta, gdje obično kupuje sve ono što mu je potrebno za život.

