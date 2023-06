Švarceneger otkrio trenutak kada je ženi priznao da ima SINA SA SLUŽAVKOM

Arnold Švarceneger u intervjuu govorio o Džozefu Baeni, vanbračnom sinu zbog kojeg je prije nekoliko godina pukla bruka!

Glumac Arnold Švarceneger objavio je dokumentarac na Netflixu "Arnold" u kojem je govorio o glumi, bodibildingu, politici, ali i vanbračnom sinu Džozefu Baeni.

Prije nekoliko godina svijet je uzdrmala vijest da je Švarceneger dobio sina sa kućnom pomoćnicom koja je živjela u njegovom domu sa suprugom Marijom i djecom, ali tek kada je objavljeno kako mladić izgleda, svijet je zanijemio.

Džozef Baena je preslikani Arnold Švarceneger i "dobar momak", kaže njegov otac koji, između ostalog otkriva i kako je izgledao trenutak kada je supruzi priznao nevjerstvo.

Sve se odigralo tek 2011. godine kod bračnog savjetnika kada je konačno priznao da je on Džozefov otac. Arnold kaže da je njegova tadašnja supruga podnijela zahtjev za razvod, što on i dalje smatra "svojim najvećim neuspjehom s kojim će živjeti do kraja života".

"Prouzrokovao sam previše bola svojoj porodici zbog zaje*avanja. Svi su patili. Marija je patila, moja djeca, Džozef i njegova majka takođe...", rekao je Švarceneger i dodao da je sada u dobrim odnosima sa bivšom ženom, ali i da je njegov vanbračni sin "sjajan čovjek.

"Ne želim da mislim da nije dobrodošao, on je postao izvanredan mladić".

Pogledajte kako izgleda Džozef:

(MONDO)