ZA MJESEC DANA ZARADI 70.000 €?! Nataša Bekvalac podigla cijenu izdavanja SALAŠA i nastupa

Nataša Bekvalac već duže vrijeme izdaje svoje velelepno imanje u Čeneju za različite vrste proslava, a kako se navodi nedavno je navodno i podigla cijenu izdavanja.

Pjevačica Nataša Bekvalac, koja je publiku nedavno raspametila kada se pojavila u providnoj haljini ispod koje je virio samo končić, posjeduje salaš nadomak Novog Sada koji već duži period izdaje. Čitavo imanje prostire se na 3.500 m2, a sama kuća ima 400 m2. Pričalo se da je u nju uložila 200.000 evra. Sagradila je i bazen, a oko kuće drveće pravi debeo hlad. Imanje je ograđeno zelenom ogradom, nema komšija u blizini, pa joj je tako obezbjeđena privatnost.

U luksuznoj kući ima kuhinju, ogroman dnevni boravak, dva kupatila i više spavaćih soba, čak dva prostrana balkona, a osim glavnog, ima i više pomoćnih objekata na placu. Imanje je postalo popularno i među njenim kolegama, koje ne pitaju šta košta kako bi neku od svojih svečanosti održali upravo u ovom raju na zemlji. Kako prenos "Kurir", kako je interesovanje za imanje postajalo sve veće i veće, Bekvalčeva je nedavno podigla cijenu za izdavanje vile, i to na čak 900 evra po danu.

Ipak, to zainteresovane očigledno nije sputalo da i dalje rezervišu termine za svoja slavlja, pa su svi bolji termini, a posebno dani vikenda rasprodati do kraja godine. Tako je ovo malo parče raja, u koji je svojevremeno uložila veliki novac, samo tokom maja bilo bukirano više od 20 dana, što prostom računicom dovodi do svote od 18.000 evra.

Da je sa izgradnjom ove kuće postigla pun pogodak, vidi se i po tome što je sve više Natašinih kolega i prijatelja zainteresovano za zakup salaša, a prva među njima bila je Katarina Grujić. Ona i fudbaler Marko Gobeljić izgovorili su sudbonosno "da" upravo na njenom imanju krajem avgusta 2021. Pored toga što se na Natašinom imanju održavaju vjenčanja, ono služi i kao odlična lokacija za snimanje spotova. Nedavno je baš ovaj prostor iskorišćen i za snimanje videa za duetsku pjesmu "žene od sultana" Tijane Milentijević i MC Stojana.

Da Bekvalčevoj u posljednje vrijeme definitivno cvjetaju ruže na finansijskom polju, svjedoči i podatak da pored zarade od izdavanja imanja, pjevačica odlično profitira i od svojih nastupa. Nedavno se pisalo da je pjevačica podigla cijenu svoje tezge sa 10.000 na 12.000 evra, a kako mjesečno nastupa najmanje između četiri i šest puta, a nekad i više, znači da samo od druženja sa svojom publikom mjesečno inkasira 48.000 evra. Kad se sve ove brojke od zarade od izdavanja imanja i nastupa saberu, dolazi se do svote od skoro 70.000 evra, što lijepu Novosađanku stavlja u sam vrh po mjesečnoj zaradi među pripadnicima naše estrade.

Nataša trenutno uživa na Mikonosu sa sestrama i prijateljicama, te se još nije oglasila ovim povodom!