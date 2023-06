Bivši muž i sinovi optužuju Britni za drogiranje, pjevačica se oglasila - SLOMLJENO joj je srce

Bivši muž i djeca optužuju Britni Spirs za drogiranje, pjevačica se oglasila nakon priče da konzumira zabranjenu supstancu klase "A".

Izvor: Instagram/britneyspears/screenshot

Pjevačica Britni Spirs u centru je nove drame, nakon što su je bivši muž i sinovi optužili za konzumaciju narkotika. Pjevačica, koja je godinama bila bez kontrole nad svojim životom, postupcima ili finansijama, optužena je za konzumiranje "kristal meta", nedozvoljene supstance klase "A".

Britni su bivši muž Kevin Federlajn i sin Šon Preston (17) optužili za konzumiranje ovog narkotika i putem tabloida poslali "apel da joj se pomogne".

"Brinemo da Britni uzima 'kristal met' i da će završiti kao Ejmi Vajnhaus", izjavili su oni, misleći na slavnu britansku pjevačicu koja je umrla u 27. godini nakon duge bitke sa zavisnošću.

"Bojim se da je na 'metu', molim se da će to neko objaviti i da će se ona probuditi. Jezivo je, ona je majka mojih sinova", rekao je Kevin Federlajn.

Izvor: 60 Minutes/Youtube

Pjevačica Britni Spirs se oglasila na Instagramu i odgovorila bivšem suprugu, sa kojim ima i sina Džejdena Džejmsa (16). Oba tinejdžera, navodno, odbijaju da je posjete nakon što su bili svjedoci donošenja paketića droge u njenu kuću.

"Ljudi tvrde stvari koje nisu tačne, i to je tužno. Za mene nema smisla to što govore, do te mjere da dovodim u pitanje da li su to uopšte njihove riječi", napisala je Britni.

Ona se obratila sinovima i to otvoreno, podsjetivši ih na neprijatne situacije koje su imali tokom prethodnih godina. Britni je starateljstvo nad dječacima oduzeto još 2008. godine, i žive sa ocem dok majku povremeno posjećuju.

Izvor: Profimedia

"Preston navodno kaže da bi trebalo da poslušam, dok ne bude prekasno. Sjećaš li se svake posjete mojoj kući, kada si bježao u svoju sobu i zaključavao se? Nikada vas nisam viđala. Džejden je svirao klavir, zajedno smo pravili muziku. Ali na dan kada sam mu rekla da želim da vas viđam više, nestali ste i nisam vas više viđala", napisala je Britni.

"Boli me, probala sam sve da bi vama bilo lijepo, i nikada nisam bila dovoljno dobra. A sada mi pričate iza leđa. Srce mi je slomljeno," napisala je Britni između ostalog.

Spirsova je 2021. godine, nakon 13 godina, povratila kontrolu nad svojim finansijama i odlukama. Otada na društvenim mrežama objavljuje postove koje njeni pratioci, ali i tabloidi, često smatraju bizarnim. Pogledajte fotografije Britni Spirs.

(MONDO)