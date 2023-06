ANA NIKOLIĆ HITNO PRIMLJENA U BOLNICU: Zbog problema s kožom potražila pomoć

Ana Nikolić je potražila pomoć ljekara zbog problema s kožom lica, te je završila u bolnici.

Izvor: Pink/screenshot

Pjevačica Ana Nikolić je hitno primljena u bolnicu, na kožnu kliniku, jer joj je lice u kritičnom stanju.



Kako prenose domaći mediji, pjevačica već neko vrijeme ima problema s kožom, a budući da su sve veći, obratila se ljekarima za pomoć. Zbog, navodno, kritičnog stanja, Nikolićeva je primljena na muško odjeljenje, a zahtjevala je i da sve bude u strogoj tajnosti.

Pjevačica je u kliniku došla s tetkom i bila je vidno uznemirena, te je uporno dozivala doktora, a lice je pokušavala da sakrije. Pokušala je da se zamaskira i sakrije od pogleda javnosti, te je stavila veliki šešir, kao i naočare koje joj prekrivaju pola lica.

Izvor: Kurir/Zorana Jetvić

Ana je nedavno priznala da planira da ide na kliniku u Austriji, gdje će imati potpunu detoksikaciju organizma, a mnogi smatraju da se podvrgava tome kako bi se odvikla od alkohola.

"Da, hoću da odem, ali sad nemam kad, kad završim koncert. To je klinika, preskupa, dvije nedjelje, ne jedeš ništa, određuju ti neke salatice, vodice... Tamo idu samo bogati. To što povezuju sa alkoholom, to je detoks. Smatrala sam da je dobro da se organizam očisti, pankreas, jetra, tu se nalazi imuni sistem. Nije prijatna procedura, to ljudi misle, kao banja, kupaš se. Neke travke stavljaju, neki kaktus, pisala sam testament prvu noć kad su mi stavili, pre iks godina, ovde u Beogradu", ispričala je u jednoj emisiji.

