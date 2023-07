Hit ispovijest Rade Vasić: ZETOVI NE ZNAJU DA SU MIKA I GIBA MUŠKARCI

Majka rijaliti učesnika Mike i Gibe Vasića, sada Ane i Ivane Nikolić, otkrila detalje o zetovima

Blizanci Mika i Giba Vasić dospjeli su u centar pažnje domaće javnosti, kada su sa roditeljima Radom i Radetom ušli u rijaliti Veliki Brat. Domaća javnost nije imala prilike da ih vidi nekoliko godina, nakon čega su ušli u Zadrugu, a potom otišli na promjenu pola, koju su do nedavno držali u tajnosti.

Njihovi roditelji su nedavno Kuriru opisali kako je izgledala operacija, prvi susret sa ćerkama, ali i kakvi su im novi zetovi.

"Bila sam sa djecom četiri nedjelje u hotelu dok su oni bili na operaciji. Čim su je doveli u apartman, ja kažem: 'Sine, ajde odmori se', sa kateterom izašla, 'lezi i 'ajde sine sad, daj da vidim'. Ona se nasmijala i rekla da je presrećna. Tada nisu imale gaćice, povučem ono i pogledam i ostanem u šoku. Ja sam ih rodila, sve sam prva vidjela. Pogledam to i kažem, da idem da ljubim onom doktoru i ruke i noge. Bože, da li je moguće da doktor ovo napravi?! Ja sam se čudila, znam muško je bilo, sad žensko i počela sam da se smijem", isprčala je Rada, a potom otkrila tajnu koju njene, sada ćerke, kriju od svojih partnera.

"Obe imaju partnere - Ivana se udala za biznismena, on je stariji, ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je automehaničar u 'Mercedesu'. Isto su godište. Njega nismo upoznali, samo preko videopoziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspije, oni će se vjenčati", rekla je Rada i nastavila da priča o Ivaninom suprugu:

"On malo razumije srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi treba da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promijenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćerka je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i s Anom. Eto, to je glavni razlog".

(MONDO)