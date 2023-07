Popularna Breskvica je otkrila šta misli o koleginici Aleksandri Prijović i zbog čega je trenutno "zaluđena" njom.

Izvor: YouTube/Generacija Zed

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica doživjela je neprijatnost nedavno na Belgrade Music Week festivalu, kada su je pojedinci iz publike gađali predmetima, kao i njene kolege, nakon čega je profesionalno nastavila dalje s nastupom.

Breskvica je veoma popularna kod mlađih generacija, a zanimljivo je da privatno voli da sluša svoje koleginice koje pjevaju drugi žanr - Aleksandru Prijović, Teu Tairović, Milicu Pavlović...

I Breskvica i Aleksandra Prijović su objavile novi album skoro u isto vrijeme, pa je ova mlada zvijezda prokomentarisala popularne koleginice.

Vidi opis BRESKVICA LJUBOMORNA NA PRIJOVIĆKU: Priznala na čemu joj zavidi i progovorila o DRAMI na Ušću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

"Smatram da svako od njih, tačnije svako od nas, ima svoju publiku. Postoje ljudi koji žele da čuju i Teu i Milicu i Aleksandru. Oko toga nema potrebe da se polemiše. Poenta je da svi treba da se ponašamo isto na bini, da damo energiju i učinimo sve da se ljudi koji dođu na naše nastupe dobro provedu. Mislim da su sve tri izbacile jako dobre albume, jako kvalitetne. Mislim da su se potrudile i to se jako vidi", rekla je Breskvica, pa priznala koju najviše sluša.

"Ono što ja najviše slušam u posljednjih par dana jeste album Aleksandre Prijović. Nekako mi je jako čudan, nisam očekivala to. Njen glas mi je u svakoj pjesmi savršen, produkcija mi je savršena, aranžmani su mi savršeni. Eto, to je jedan od albuma na koji sam možda ljubomorna zato što nije moj", izjavila je pevačica, a progovorila je i o nedavnom incidentu na Ušću, kada je prvi put imala veći nastup u Beogradu.

"Jako je bilo nezgodno i ružno. Ne bojim se da će to postati trend i nastaviti da se dešava. Na nastup dolazim da publici pjevam i da se slikam, da se družim s njima. Jako sam se iznenadila, bila sam pogođena dva ili tri puta, na mrežama kruži samo jedan snimak. Prvo su me pogodili drvetom u glavu, pa u nogu, pa onda u nos. Vidjela sam da nisam bila jedina, mislim da su čak svakog izvođača gađali. Mislim da je to jako ružno, da to ne smije da se događa, smatram da je tu organizacija dosta kriva. Dobro, bilo pa prošlo. Što se tiče moje reakcije, smatram da je isto donekle jako ružno da izvođač sada zaustavi nastup i izvedi tog nekog ko je to uradio. Ja to nikada ne bih uradila", rekla je Breskvica i dodala:

"Mislim da se i na tom snimku vidi da sam se ja jako razočarala u tom trenutku. Čini mi se da sam, kada sam pogođena u nos, pjevala 'Nikotin', jer došla sam tu, pjevam uživo, mislim da sam bila jedna od rijetkih koji su tamo zapravo pjevali uživo. Došla sam tu, spremala sam to jako dugo, dala sam sve od sebe, ostavila sam srce ljudima i neko te u tom trenutku gađa predmetom u lice. To su samo djeca koja žele pažnju, vjerovatno", zaključila je pjevačica.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:52 Breskvica uz pljeskavice i rakiju na dočeku Srpske nove Izvor: Instagram Izvor: Instagram

(MONDO/Telegraf.rs)